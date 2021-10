Zdroj: pixabay.com Naozaj je potrebné sprchovať sa KAŽDÝ deň? Odborníci vás vyvedú z omylu! Ako často sa umývať? Možno oveľa menej, než si myslíte! 29. október 2021 Monika Hanigovská Lifestyle

Niektorí z nás nedokážu svoj deň začať alebo zakončiť sprchou. Aj preto mnohých ľudí naprieč svetom šokovalo nedávne vyjadrenie Mily Kunis a Ashtona Kutchera o tom, že svoje deti umývajú len vtedy, ak začnú zapáchať. Známa hollywoodska dvojica sa zároveň priznala k tomu, že sa tiež tejto činnosti nevenuje každý deň.

Je to však skutočne tak poburujúce? Pravda je možno niekde v strede. Prílišná hygiena nemusí byť vôbec zdravá. Veď ľudská koža má samočistiacu schopnosť.

Ako často sa teda sprchovať? Na túto problematiku sa nedávno pozreli dermatológovia, ktorí pre byrdie.com prišli nielen s odpoveďou, no prezradili toho oveľa viac.

Ako často?

Je samozrejmé, že to, ako často si doprajete sprchu alebo kúpeľ, závisí od viacerých faktorov – napríklad ad fyzických aktivít alebo častejšieho potenia sa. Nech je to akokoľvek, odborníci prišli s odpoveďou na otázku, kedy by sme sa mali postaviť pod tečúcu vodu.

„Ak žijete na chladnom a suchom mieste a nie ste veľmi fyzicky aktívny, nemusíte sa nevyhnutne sprchovať každý deň,“ povedala odborníčka Doris Dayová, majiteľka niekoľkých ocenení vo svojom odbore.

Tým, ktorí žijú v takomto prostredí, alebo sa príliš nepotia, odporúča, aby sa sprchovali každý druhý deň alebo každý tretí deň.

Zároveň nevidí nič zlé na tom, aby sa ľudia žijúci vo vlhkom až horúcom podnebí sprchovali aj denne.

Ako dlho sa sprchovať?

Odborníci zároveň dávajú stopku názoru o „zdravej dlhej očiste“ a poznajú najvhodnejší čas. „Nadmerné sprchovanie vašu pokožku vysušuje a zbavuje ju prírodných olejov,“ dvíha k tejto téme varovný prst dermatologička Devika Icecreamwalová.

Postačiť by nám malo 5 až 15 minút sprchovania. V tomto časovom úseku sa telo dokáže zbaviť nečistôt a zároveň nedôjde k vysušeniu pokožky.

Tip redakcie: Nezabúdajte si pokožku po sprche zvláčniť krémom alebo telovým mliekom, najlepšie účinkujú do 5 minút po sprchovaní.

