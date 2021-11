Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 NASA odkladá pristátie človeka na Mesiaci: Američanov môže predbehnúť Čína! NASA posúva pristátie ľudskej posádky na Mesiaci. Šéf agentúry upozornil, že čelia kvalitnému čínskemu vesmírnemu programu. 11. november 2021 Technológie

Spojené štáty vyšlú na Mesiac misiu s ľudskou posádkou „nie skôr ako v roku 2025“, povedal v utorok riaditeľ amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Bill Nelson, čím podľa agentúry AFP oficiálne odložil štart najmenej o rok.

Cieľ, aby sa misia na Mesiac uskutočnila do roku 2024, stanovila administratíva bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, keď spustila program Artemis. Ten však odvtedy zápasil s mnohými problémami od vozidiel až po požadované skafandre pre posádku.

NASA minulý týždeň vyhrala súdny spor so spoločnosťou Blue Origin Jeffa Bezosa, ktorý sa týkal lukratívnej objednávky na výrobu lunárneho pristávacieho modulu. Túto objednávku začiatkom tohto roku pridelili spoločnosti SpaceX Elona Muska.

„Súdnym sporom sme stratili takmer sedem mesiacov, a to posunulo pristátie človeka (na Mesiaci) pravdepodobne najskôr na rok 2025,“ uviedol Nelson.

Nová stanica

Poukázal však na najnovší pokrok v prípravách, keď bola minulý týždeň v Kennedyho vesmírnom centre na Floride na superťažkú nosnú raketu Space Launch System (SLS) úspešne nainštalovaná kapsula pre posádku v rámci misie vesmírnej lode Orion.

Administratíva Donalda Trumpa svojho času zverejnila program Artemis, ktorého hlavným cieľom je dostať na povrch Mesiaca do roku 2024 ďalšieho muža a prvú ženu. Zároveň by však na obežnej dráhe Mesiaca mala vzniknúť stanica Gateway a na povrchu Mesiaca by mala byť vybudovaná i trvalá infraštruktúra.

S príchodom nového vedenia NASA – už v časoch administratívy Trumpovho nástupcu Joea Bidena – bol cieľ návratu na Mesiac zachovaný, ale časový harmonogram sa tento týždeň zmenil.

Predbehne ich Čína?

Nelson informoval, že NASA prisľúbila, že celkové náklady na vývoj Orionu budú 9,3 miliardy dolárov. Predtým sa odhadovalo, že táto suma bude okolo 6,7 miliardy dolárov.

Nelson súčasne upozornil, že na splnenie nového harmonogramu bude musieť Kongres uvoľniť viac finančných prostriedkov. „Čínski tajkonauti budú schopní pristávať na Mesiaci oveľa skôr, ako sa pôvodne očakávalo,“ povedal.

„Čelíme veľmi agresívnemu a dobrému čínskemu vesmírnemu programu,“ pokračoval Nelson, pričom v mene NASA i vlády USA vyhlásil, „že po polstoročí chceme byť prví späť na Mesiaci“.

