7. november 2021 Monika Hanigovská Magazín Pozemky na dom ZADARMO? Nemusíte sa zadĺžiť, v Austrálii ich rozdávajú Mestečko by sa rado rozšírilo a preto rozdáva pozemky. Stačí splniť len jednu podmienku. Záujem majú aj Európania!

Niektorí z vás možno snívajú o tom, že raz budú dlhšie oddychovať na mieste, kde mráz nikdy nedostane šancu. Bol to práve Richard Sulík, ktorý verejne prezradil, že takýto sen si už o niekoľko rokov vychutná naplno.

Mohol to mať skoro zadarmo

„Mám 53 rokov, takže o nejakých 10–12 rokov bude zo mňa dôchodca, tak som sa zamýšľal, kde tak budem tráviť zimné mesiace, lebo zimu nemám rád. Bez problémov znesiem 40-stupňové horúčavy, ale 20-stupňová alebo 10-stupňová zima, to ide pod nechty a nerobí mi to dobre,“ prezradil v nedeľnej diskusii Na telo, kde načrtol svoju víziu relaxu na austrálskom ranči.

Zároveň sa priznal, že si preto musel požičať, založiť byty a taktiež zobrať úver. Zatiaľ čo médiá a Slováci sa začali o jeho usadlosť intenzívnejšie zaujímať, svet obehla správa, v ktorej isté austrálske mestečko Quilpie, láka na voľné pozemky, ktoré nestoja skoro nič.

Láka aj Európanov

Austrália tak ako svet bojuje s nedostatkom lacného bývania, a aj preto je záujem skutočne veľký. „Quilpie sa nečakane objavilo v objekte globálnej túžby, keď predstavilo svoj plán boja proti nedostatku obytných lokalít. Ukázalo ako prilákať nových obyvateľov, a to prostredníctvom ponuky pozemkov „zadarmo“,“ vykresľuje The New York Times.

Predstavitelia projektu mali spočiatku skromnú víziu a dúfali, že v meste s 575 obyvateľmi sa postaví asi tak asi päť nových domov. „Ale za dva týždne, odkedy sa dostali v správach cez médiá, dostalo Quilpie viac ako 300 otázok,“ opisujú ďalej americké noviny a prízvukujú, že záujemcovia sú i z Hongkongu a Európy.

Okrem pozemku si noví obyvatelia môžu bezplatne zaplávať v bazéne. V lokalite nájdu jazero, dvoje potraviny i posilňovňu, ktorá funguje 24 hodín denne, pričom kultúrne podujatia, sa tu konajú každý víkend.

Oblasť je taktiež známa opálovými baňami a boli tu objavené kosti niektorých z najväčších austrálskych dinosaurov. Na svoje si taktiež prídu milovníci športu, v mestečku sa napríklad koná triatlon.

Obyvatelia si však pochvaľujú niečo, čo niektoré miesta naprieč svetom nemajú.

Čo si tak chvália? A čo vôbec treba na to, aby ste sa možno aj vy stali jej obyvateľom?

