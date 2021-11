14 Galéria Zdroj: Facebook.com/Miro Zbirka Odišiel pravý džentlmen! Známe osobnosti reagujú na úmrtie Miroslava Žbirku Svet kultúry prišiel o významnú osobnosť. Vo veku 69 rokov zomrel uznávaný slovenský spevák Miroslav Žbirka. Dnes o 20:23 Zo Slovenska

Dnes o 20:23 Zo Slovenska Odišiel pravý džentlmen! Známe osobnosti reagujú na úmrtie Miroslava Žbirku Svet kultúry prišiel o významnú osobnosť. Vo veku 69 rokov zomrel uznávaný slovenský spevák Miroslav Žbirka.

Miroslav Žbirka zomrel vo veku 69 rokov. „Bol hospitalizovaný so zápalom pľúc, ktorý sa skomplikoval,“ uviedol PR manažér speváka Rado Mešša.

„Je to veľmi nečakané, prekvapujúce, šokujúce… Mal množstvo plánov – koncerty, nahrávanie albumov, skladanie nových pesničiek,“ komentoval Rado Mešša predčasný odchod prvého slovenského Zlatého slávika. „Je to pre slovenskú hudbu obrovská strata, ale zostáva nám po ňom množstvo skvelých skladieb, ktoré nám ho budú navždy pripomínať,“ uviedol Mešša

Na úmrtie slovenského speváka a skladateľa reagujú osobnosti kultúrneho a spoločenského života.

Srdcervúci odkaz zanechala na Facebooku aj Marika Gombitová: „Môj drahý Meky, veľmi mi budeš chýbať. Si v mojom srdci navždy. S láskou, Tvoja princezná"

Inšpiroval mnohých

„Zbohom chlapec z ulice,“ napísala na sociálnej sieti ministerka kultúry Natália Milanová.

„Slovensko jeho odchodom stráca sprievodcu prvých lások i sklamaní. A hoci sám spieva, že čo bolí, to prebolí, tak táto strata len tak neprebolí,“ dodala Milanová.

Žbirka podľa nej inšpiroval mnohých, aby sa stali hudobníkmi. „Priniesol anglický hudobný závan aj v čase zamknutých hraníc a mimoriadne tak obohatil slovenskú hudbu,“ podotkla Milanová. Napriek sláve zostal podľa nej skromným a napriek úspechom stále nohami na zemi. „Budete nám veľmi chýbať,“ píše Milanová.

Slovenská hudobná scéna prišla o významnú legendu a charizmatickú osobnosť so špecifickým humorom. Na úmrtie speváka a skladateľa Miroslava Žbirku tak zareagoval premiér Eduard Heger. Správa o jeho úmrtí ho zarmútila.

„Na Slovensku máme len málo autorov a interpretov, ktorí svojou hudbou presiahli svoju dobu. Slovenská hudobná scéna prišla o významnú legendu a charizmatickú osobnosť so špecifickým humorom,“ napísal Heger na sociálnej sieti.

Pripomenul, že jeho tvorbu poznajú všetky vekové kategórie. Zložil mnoho piesní, ktoré ľudí oslovili najmä svojou lyrikou. Pozostalým vyjadril premiér úprimnú sústrasť.

Nestarnúca legenda

Miroslav Žbirka bol a zostane legendou. „Vďaka jeho nadaniu znel slovenský pop aj v časoch hlbokého socializmu absolútne svetovo,“ napísala v súvislosti s úmrtím speváka a skladateľa Miroslava Žbirku prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Podľa nej vytvoril desiatky hitov, ktoré pozná celé Slovensko a Česko, texty jeho piesní poznáme všetci naspamäť. „Miro Žbirka nikdy nebol nemoderný chlapec, ako o tom spieval v jednej zo svojich piesní. Naše spomienky na mladosť zostanú navždy spojené s ním,“ skonštatovala Čaputová s tým, že typický pre neho bol sveter, okuliare a úsmev. „Vždy som mala pocit, že vôbec nestarne,“ dodala Čaputová.

Odišiel veľký hudobník, skladateľ, muzikant. V súvislosti s úmrtím speváka a skladateľa Miroslava Žbirku to napísal predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár. Pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť.

„Spoznal som ťa ako talentovaného, ale zároveň pokorného človeka. Nasmiali sme sa veľakrát. Dnes ma zastihla zdrvujúca, smutná správa. Odchádza časť mojej mladosti, odchádza mi priateľ a odchádza pre nás všetkých veľký hudobný skladateľ, muzikant,“ skonštatoval Kollár.

Odišiel džentlmen

Správa zasiahla aj vicepremiérku a ministerku pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veroniku Remišovú. „Odišiel pravý džentlmen,“ napísala na svojom profile na Facebooku a pripojila aj úryvok Žbirkovej piesne Atlantída.

„O niektorých ľuďoch si myslíme, že sú nesmrteľní… a potom príde deň ako dnes. Zbohom, Meky Žbirka, budeme ťa počúvať navždy,“ napísal minister hospodárstva a líder strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík.

Minister financií a bývalý premiér Igor Matovič na sociálnej sieti zareagoval stroho: „Meky… Ďakujeme za všetko."

Umelci reagujú

Správa u spevákovej smrti zasiahla aj umelecký svet. „Stretli sme sa s Mekym niekoľkokrát na koncertnom pódiu. Už nám zostanú len spomienky. Česť jeho pamiatke,“ píše kapela Polemic.

Nedokážem prestať plakať…Môj priateľ, jeden z mála v tomto biznise, vzor a človek, ktorý ma mal úprimne rád. Zareagovala na nečakané úmrtie speváka a skladateľa Miroslava Žbirku speváčka Katarína Knechtová. „Mali sme spoločné zážitky, ale aj plány do budúcna. Nedokážem tomu uveriť a nedokážem prestať plakať. Odpočívaj v pokoji, drahý priateľ,“ odkazuje legendárnemu hudobníkovi.

Správe o Mekyho úmrtí nemôže uveriť ani speváčka Zuzana Smatanová: „Budeš nám neuveriteľne chýbať!! Zostávaš navždy v tvojich pesničkách…,“ píše speváčka na svojom facebookovom profile.

„Básnici píšu básničky, o facky hrajú kocky, tvária sa trochu bohémsky a trochu idiotsky… všetko bolo veľmi dávno, chodili sme s Denou po meste a spievali, vedeli sme, že Jožova a Mekyho pesnička je aj trochu o nás,“ komentovala správu o tom, že „Miro zomrel“, spisovateľka Veronika Šikulová. „Miro býval na Panenskej, v tom byte vedľa býval… a o kúsok ďalej…,“ píše okrem iného Šikulová a status uzatvára slovami: „Ťažko sa mi dýcha… na obrus mi padá soľ, a biely neón do vlasov… Toto je kus nášho, môjho sveta. Väčší, akoby sa mohlo zdať…“

Nezmazateľné spomienky

Boli spoluhráčmi v kapelách Modus aj Limit. Na smutnú správu o nečakanom úmrtí Miroslava Žbirku reagoval na sociálnej sieti aj hudobník, skladateľ a producent Laco Lučenič.

„Tých 20 rokov spoločného muzikantského života obsahuje sedem intenzívnych rokov, kedy sme trávili spoločne 24 hodín denne. Dvadsaťštyri hodín denne skutočného života so všetkým, čo život obnáša… to sa nedá vymazať,“ píše na sociálnej sieti Lučenič.

Spomienku na Mekyho, ktorému produkoval všetky albumy až do roku 1994, uzavrel slovami: „Bolo to silné, intenzívne, neopakovateľné a zanechalo to nezmazateľnú stopu. Life goes on bra… even if my guitar gently weeps… love ya.“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

14 Galéria

Zdroj: TASR/Dnes24.sk