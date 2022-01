Zdroj: TASR/AP Naši susedia zavedú POVINNÉ očkovanie: Tí, čo odmietnu, dostanú vysoké POKUTY! A je to tu! Prvou krajinou v Európe, v ktorej sa budú povinne očkovať proti ochoreniu COVID-19 dospelí ľudia, bude Rakúsko. 16. január 2022 han Zo zahraničia

Tamojšia vláda v nedeľu schválila pozmenený návrh k celoštátnemu povinnému očkovaniu. Jednalo by sa o osoby od 18 rokov a jedným zo spôsobov následnej kontroly, by bola napríklad dopravná kontrola. Uvádza to portál www.tagesschau.de.

Kedy sa rozhodne

Keďže ešte povinné očkovanie nie je schválené, hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok. Zmenou oproti predošlému návrhu je, že sa nebudú očkovať deti od 14 rokov, ale hranicu posunuli od 18 rokov. „Z povinnosti by mali existovať výnimky pre tehotné ženy a ľudí, ktorí nemôžu byť očkovaní zo zdravotných dôvodov,“ píše spomínaný portál.

Aj vás napadla otázka, ako budú ľudí kontrolovať? Okrem náhodnej kontrol budú mať zrejme rakúski policajti takúto povinnosť pri každej dopravnej kontrole. A čo postihy pre tých, ktorí sa očkovať nepôjdu? Aj na to majú v Rakúsku odpoveď. „Ak sa niekto odmietne dať dlhší čas zaočkovať, bude mu hroziť pokuta od 600 až do 3 600 eur,“ uvádza tagesschau.de.

Ešte nie je presne stanovené, kedy sa spustí národný register, ale u našich západných susedov predpovedajú, že skôr ako v apríli to nebude. Honor prvého členského štátu v EÚ už však zrejme nikto Rakúšanom nezoberie.

