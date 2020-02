13. február 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Natrápili sa s Budapešťou: Slovanistov spasil až kapitán Sersen!

Vyhrali so šťastím! Hokejisti bratislavského Slovana v stredu hostili na svojom štadióne v Tipsport Lige tím z Budapešti. Aj keď boli jasným favoritom, o triumfe rozhodli až v predĺžení.

Zdroj: TASR

Belasí nastúpili v 48. kole najvyššej slovenskej súťaže proti MAC Újbuda s jasným cieľom, zvíťaziť. A keďže maďarskému celku patrí v tabuľke desiate pozícia, mali to mať domáci jednoduché. Opak bol však pravdou.

Viedli takmer celý duel

Hostia v polovici duelu nečakane dvakrát gólovo udreli a 4 185 divákov v hľadisku bratislavskej arény nechápalo. Slovanisti však raketovo vyrovnali zásluhou presných zásahov Ziga a Bačika, no Budapešť udrela v tretej tretine znovu.

Záver bol v ich rukách

Belasí aj na tretí gól MAC odpovedali, tentoraz sa trafil Jendek a zápas sa v riadnom hracom čase skončil remízou. Na rad prišlo predĺženie, v ktorom sa napokon presadil domáci kapitán Michal Sersen, keď delovkou od modrej čiary využil presilovú hru.

„Vyhrali sme šťastne“

K zápasu sa vyjadrili aj tréneri obidvoch mužstiev. „Pre nás to bol ťažký zápas. Mali sme veľa šancí, napriek tomu sme stále doťahovali skóre. Vyhrali sme aj so šťastím,“ povedal kouč Slovana Roman Stantien. „Mali sme poslednú šancu zahrať si so Slovanom a som na svojich hráčov hrdý. Hrali sme dobre v presilovkách, škoda, že sme neudržali vedenie,“ dodal hosťujúci Gergely Majoross.

Slovan Bratislava – MAC Újbuda 4:3 pp (0:0, 2:2, 1:1 – 1:0) Góly: 31. Zigo (Sersen), 34. Bačik (St. Pierre, Basaraba), 47. Jendek (Šedivý, Sloboda), 64. Sersen (Štajnoch) – 28. Sofron (Pozsgai, Klempa), 29. Stretch (Klempa, Bodó), 46. Nagy (Szigeti). Rozhodovali: D. Konc st., Valach – Synek, Durmis, vylúčení: 7:7 na 2 min, navyše Urbánek (Slovan) 10 min za vrazenie na mantinel, Pozsgai a Stretch (obaja MAC) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 4185 divákov.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk