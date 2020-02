Večne usmiaty člen olympijského tímu je v kóme: V nemocnici bojuje o život!

View this post on Instagram

It’s been an amazing few weeks at home riding under the Sydney winter sun ☀️Gold Coast bound now to start prepping for the last lot of races coming up for the year: Four rounds of the @ucibmxsx World Cup in September and the @tokyo2020 Test Event in October. Excited to get things rolling again! シドニー実家での3週間、満喫しました!これからゴールドコーストに向かってシーズン後半の調整を始めます!#sakakibarabmx