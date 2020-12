11. december 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Návrat z karantény im absolútne nevyšiel: Je to HRÔZA, hlásia sestry Fialkové

Slovenské biatlonistky Ivona a Paulína Fialkové až teraz naskočili do pretekov Svetového pohára. Úvodné kolá pre koronavírus v tíme museli vynechať.

Bieloruská biatlonistka Dinara Alimbekavová triumfovala v piatkovom šprinte 3. kola Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene. Druhá finišovala Nórka Tiril Eckhoffová (+8,5 s) a tretia bola Nemka Franziska Preussová (+9,9 s).

Žiadna sláva

V rakúskom stredisku sa predstavili už aj sestry Fialkové. Ivona skončila s dvoma chybami (1+1) na 58. mieste a tesne sa dostala do stíhačky, Paulína minula až štyri terče (3+1) a finišovala až na 86. pozícii. Tretia Slovenka na štarte Henrieta Horváthová (1+2) obsadila 95. priečku.

Po úvodných dvoch kolách vo fínskom Kontiolahti sa celá biatlonová špička presunula do „bubliny“ v rakúskom Hochfilzene, kde v piatok odštartovalo ďalšie dvojkolo Svetového pohára. Sestry Fialkové prišli do dejiska z iného rakúskeho strediska Obertiliachu, kde sa pripravovali po tom, čo museli stráviť týždeň v karanténe vo Švédsku a vynechali tak celý program vo Fínsku.

Chyby na strelnici

Paulína Fialková vyštartovala na trať s číslom 19, no prvé preteky sezóny jej nevyšli podľa predstáv. Už na úvodnú streľbu prišla so stratou na najlepšie a tri trestné kolá ju odsunuli na priebežné posledné miesto. Na stojke nesklopila jeden terč a do cieľa prišla s veľkým mankom na víťazku (+2:58,9 min).

„Tak pozitívne bolo asi iba pekné počasie. Síce som nemala očakávania, ale tá ležka s tromi chybami je hrôza. Myslím si, že som bežala také rýchle tempo, ale viac som nedokázala zrýchliť. Určite je to tým všetkým, čo sa mi prihodilo. Verím, že to budem postupne vedieť viacej otvoriť,“ uviedla Paulína Fialková pre slovenskybiatlon­.sk.

Jej sestra Ivona spravila po jednej chybe na ležke jednu aj na stojke a finišovala s dvojminútovým mankom na 58. mieste. Tesne sa tak prebojovala do stíhacích pretekov. Horváthová prišla s tromi chybami do cieľa na 95. mieste (+3:27,5 min).

