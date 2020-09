12. september 2020 Eva Mikulová Magazín Cestovanie Nebojte sa Prahy! Napriek prísnym opatreniam česká metropola prekvapuje, FOTO

Hlavné mesto Českej republiky je síce vyhlásené za rizikovú oblasť, ale pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení návštevu Prahy nemusíte zrušiť ani v týchto dňoch.

27 Galéria

Foto: Eva Mikulová

Málo turistov, skvelé služby a nižšie ceny. To nás čakalo pri návšteve Prahy, ktorú sme absolvovali uplynulý víkend, len pár dní pred sprísnením bezpečnostných opatrení, ktoré v Česku začali platiť od 9. septembra.

Česko pribudne na zoznam tzv. červených krajín. Medzi krajiny s nepriaznivou prognózou sa zaradia Rakúsko a Maďarsko. Novými menej rizikovými krajinami budú Švédsko, Bulharsko a Kanada.

V piatok o tom na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR po zasadnutí Pandemickej komisie vlády SR informoval šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Prípadným zaradením Českej republiky medzi takzvané červené krajiny sa bude zaoberať pondelkový (14. 9.) ústredný krízový štáb. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) po piatkovom samite krajín V4 v poľskom Lubline.

Priblížil, že bol v piatok ráno informovaný, že Pandemická komisia vlády SR navrhuje zaradiť Česko medzi rizikové krajiny a označiť ju na „semafore“ červenou.

Prázdne letisko

Ako to ale vyzeralo u našich susedov pár dní dozadu? Do Prahy sme sa dopravili letecky z Košíc. Za pár desiatok eur sa za necelú hodinku dostanete z východu Slovenska do českej metropoly.

Ako sme zistili, lety sú mimoriadne obľúbené. Lietadlo bolo plné pasažierov a všetci poctivo dodržiavali príkaz nosenia rúšok na palube lietadla. Povinnosť mať rúška je i v prostriedkoch verejnej dopravy, čiže aj v metre.

Letisko Václava Havla je v týchto dňoch prázdnejšie, ale už sa z neho dá lietať takmer do celého sveta. Cestujúci si ani nevšimnú, kedy im bola termokamerou meraná teplota. Všetko funguje plynule a bez stresu.

Málo turistov

Praha nás privítala krásnym slnečným, jesenným počasím. Náš hotel sa nachádzal v centre pri Prašnej bráne. Na hoteli nebolo povinné nosenie rúšok, recepcia bola chránená priehľadnou zábranou.

Rúška nám odporučili nosiť len pri raňajkách, pri výbere jedál zo švédskych stolov.

I keď Prahu dobre poznáme, vždy nás niečim prekvapí. Tentokrát v uliciach chýbali ázijskí turisti. V centre sme väčšinou počuli slovenčinu, češtinu, občas poľštinu a nemčinu.

Menej turistov je však jediné pozitívum koronavírusovej epidémie. Skutočne si môžete vychutnať pamiatky bez davov ľudí.

Napríklad na Staromestskom námestí pred orlojom sa zhŕkla len malá skupinka návštevníkov a obľúbený Karlov most bol takmer prázdny.

Už sme nemuseli čakať a hľadať dobré miesto na fotenie. I miestnych umelcov je na moste menej ako zvyčajne.

V reštauráciach a múzeách

Česká gastronómia je na vyššej úrovni ako u nás, v Prahe sa dobre najete takmer všade. Čo nás prekvapilo, bolo to, že i ceny v reštauráciach priamo v lukratívnych lokalitách boli prijateľné.

Napriek koronakríze a menšiemu počtu turistov majitelia prevádzok ceny nezvýšili, naopak, niekde ich dokonca znížili.

V čase našej návštevy Prahy sme v reštauráciach rúška nosiť nemuseli, a to ani personál. Rúška neboli povinné ani v obchodoch, obchodných centrách a múzeách.

Navštívili sme štyri múzeá a všade bola dezinfekcia rúk.

Pražania majú „pro strach uděláno“. Ako sme sa od niektorých dozvedeli, koronavírus berú už ako súčasť života. Nestresujú sa, ale snažia sa byť zodpovední. To znamená, že dodržujú odstup, dbajú na hygienu, športujú a chcú byť najmä na čerstvom vzduchu.

Opatrenia v Česku

V najbližších dňoch sa v Prahe chystá množstvo zaujímavých podujatí. Len treba byť zodpovedný a dodržiavať bezpečnostné opatrenia, ktoré v Česku platia od 9. septembra.

Všetky reštaurácie, bary a ďalšie prevádzky poskytujúce stravovacie služby sú zatvorené v čase od polnoci do 6.00 hod.

Opatrenie sa nevzťahuje na prevádzky s rýchlym občerstvením s výdajom cez okienko alebo predaj jedla „so sebou“ – bez vstupu do priestorov prevádzky.

Nosenie rúšok je od 9. septembra povinné vo vnútorných priestoroch prevádzok určených na predaj tovaru a vo vnútorných priestoroch stavieb a v priestoroch, ktoré s nimi funkčne súvisia – napríklad chodby v nákupných centrách.

Rúška sú naďalej povinné v metre, v budovách staníc a v areáli pražského letiska.

Od 14. septembra vstúpi do platnosti povinnosť nosiť rúška i v spoločenských vnútorných priestoroch škôl, napríklad na chodbách. Výnimku majú materské školy a povinnosť nosiť rúška sa nevzťahuje na školské triedy, učebne, telocvične a kabinety.

Zdroj: Dnes24.sk