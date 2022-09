Zdroj: instagram.com/leadervladimirputin Nečakané výsledky PRIESKUMU: Šesť z desiatich Slovákov túži po lídrovi ako je PUTIN! Chceli by občania autoritárskeho lídra? Exkluzívny prieskum odhalil prekvapivé čísla. 17. september 2022 Monika Hanigovská Zo Slovenska

Vojna na Ukrajine rozdelila Slovákov na dva tábory. No najnovší prieskum agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV JOJ priniesol prekvapivé výsledky.

Agentúru zisťovala od respondentov, či Slovensko do budúcnosti potrebuje alebo nepotrebuje silného a rázneho autoritárskeho lídra, a to aj za cenu, že by sa pohyboval na hranici demokratických princípov. Výsledok?

Takmer 6 z 10 opýtaných sa prikláňa k tomu, že Slovensko potrebuje autoritárskeho lí­dra.

„Tu sa nehovorí o tom, že ľudia chcú nejakého silného lídra ale vyslovene lídra v štýle Vladimír Putin a v štýle Viktor Orbán,“ poznamenala moderátorka Jana Krescanko Dibáková.

Čo ešte odhalil prieskum?

58,4 % opýtaných sa vyjadrilo, že Slovensko potrebuje autoritárskeho lídra, 32,9 % uviedlo, že určite potrebuje, 25,5 % sa prikláňa k tomu, že skôr potrebuje.

Opačný názor, že Slovensko autoritárskeho lídra nepotrebuje, má spolu 35,3% opýtaných – 21,9 % uviedlo, že určite nepotrebuje a 13,4 % sa vyjadrilo, že skôr nepotrebuje.

