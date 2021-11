5 Galéria Zdroj: Instagram.com/stanleylobotka37 ROZCHOD prominentného páru: Futbalista Lobotka a Twiinska Daniela už netvoria PÁR! A je koniec vzťahu. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka a speváčka Daniela Nízlová sa rozišli. A je to už pár týždňov! 15. november 2021 han Magazín

15. november 2021 han Magazín ROZCHOD prominentného páru: Futbalista Lobotka a Twiinska Daniela už netvoria PÁR! A je koniec vzťahu. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka a speváčka Daniela Nízlová sa rozišli. A je to už pár týždňov!

Bola to láska ako hrom, no ako to už občas býva. Skončila alebo vyprchala. Čo sa stalo?

Futbalový reprezentant a speváčka Daniela Nízlová sa dali dokopy na jar 2019. Teda, vtedy o tom informovali naše médiá. Bolo to prekvapenie, pretože elitný športovec je o deväť rokov mladší ako Daniela.

Párik sa verejnosti pochválil prostredníctvom sociálnej siete, že sú spolu. Šokom bolo aj to, že sa v januári 2020 stali rodičmi dcérky Lindy.

Láska skončila

Ako informoval portál pluska.sk, z veľkej lásky napokon nič neostalo. Podľa zdroja webovej stránky denníka Plus Jeden Deň, sa párik rozišiel už dávnejšie. „Áno, rozišli sme sa, ale viac sa k tomu nebudem vyjadrovať. Je to moje súkromie,“ potvrdil denníku Lobotka.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

5 Galéria

Zdroj: instagram

Zdroj: Dnes24.sk