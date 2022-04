ZVRÁTENÉ praktiky ruského páru: Muž dostal od ženy "povolenie" znásilňovať Ukrajinky

Polminútová nahrávka z telefonátu medzi ruským vojakom a jeho manželkou šokovala verejnosť. Svetlo sveta uzrela potom, ako ju odtajnila ukrajinská tajná služba. Rozhovor, ktorý pobúril ľudí, zavesili ukrajinské úrady aj na YouTube.

Už niekoľko týždňov prichádzajú z vojnou zmietanej Ukrajiny správy o znásilňovaní tamojších civilistiek ruskými vojakmi. Na verejnosť prenikli aj otrasné detaily o tom, ako v niektorých prípadoch museli vyčíňanie Putinových vojakov na ženách sledovať aj ich bezmocné rodiny.

Sexuálne násilie na Ukrajinkách bolo aj témou spomínaného telefonátu ruského manželského páru žijúceho na Kryme. Žena pritom manžela v tejto činnosti otvorene podporila. O obsahu nahrávky informoval aj portál DailyMail.

„Znásilňuj ukrajinské ženy, áno. Len mi o tom, prosím ťa, nič nehovor,“ zaznie ženský hlas v telefóne. Manžel si, zdá sa, chcel overiť, či mu naozaj dáva povolenie k przneniu civilistiek a vzápätí sa opýtal: „Takže naozaj môžem znásilňovať, len ti to potom nemám povedať?“ Nato sa obaja začnú chichotať a manželka mu potvrdí, že má jeho dovolenie.

Prípadom sa okamžite začala zaoberať verejnosť i médiá. Tím z ukrajinského rádia Slobodná Európa zverejnil aj identitu manželov. Podľa novinárov má ísť o 27-ročného Romana Bykovského a jeho ženu Oľgu. Potvrdili tiež, že Roman má slúžiť v ruskej armáde.

„Bykovskí sa narodili a vyrástli v ruskom Oryole, meste asi 350 kilometrov juhozápadne od Moskvy. Na Krym sa presťahovali niekoľko rokov po jeho obsadení Ruskom,“ ozrejmuje portál.

Ukrajinskí investigatívci pár kontaktovali. Manželia obvinenia popreli a na ďalšie otázky odmietli reagovať. Oľga tiež novinárom povedala, že jej manžel bol v Sevastopole zranený a aktuálne je v nemocnici. Proti nej ani Romanovi údajne v súčasnosti nie je vznesené žiadne obvinenie.

—Go, rape Ukrainian women, OK? But don't tell me anything!

—Can I?

—Yes, I let you. But use condoms!



