Zdroj: TASR/DPA NEKÚPILI ste poľskú klobásu? Skontrolujte si, či to nie je TÁTO. Sťahujú ju z predaja! Potravinoví inšpektori zistili v predajni Lidl v Starej Ľubovni poľskú šunkovú klobásu s nadlimitným obsahom benzo(a)pyrénu. 15. december 2021 Zo Slovenska

15. december 2021 Zo Slovenska NEKÚPILI ste poľskú klobásu? Skontrolujte si, či to nie je TÁTO. Sťahujú ju z predaja! Potravinoví inšpektori zistili v predajni Lidl v Starej Ľubovni poľskú šunkovú klobásu s nadlimitným obsahom benzo(a)pyrénu.

Zdroj: TASR/DPA

Nariadili ju stiahnuť z predaja. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

„V rámci úradnej kontroly potravín vykonala Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa v predajni Lidl, Popradská 1713/68, 064 01 Stará Ľubovňa odber vzorky výrobku ´Šunková klobása´, s dátumom spotreby 17. decembra 2021, šarža 4877621, krajina pôvodu Poľsko, výrobca P.P.H.U. "Mark'S“ Sp. Z.O.O. Prusak 23, Sokolniki 98–420, PL 10180302 WE," spresnili veterinári.

ŠVPS dodala, že v analyzovanej vzorke sa zistilo nadlimitné množstvo benzo(a)pyrénu – 3,4 µg/kg (limit je 2 µg/kg) a PAU4 – 22,3 µg/kg (limit 12 µg/kg).

Inšpektori nariadili výrobok stiahnuť z trhu a informovať zákazníkov oznamom na predajni.

K situácii sa vyjadril aj Lidl: „Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. informuje o stiahnutí produktu Šunková klobása „Pikok“ ca. 400g, dátum spotreby 17.12.2021, šarža 4877621 od dodávateľa Mark’s Sp. Z.o.o. z trhu, z dôvodu zistenia kontaminantov v uvedenom produkte."

Podľa vyjadrenia spoločnosti by zákazníci už zakúpený produkt nemali konzumovať. „V prípade, že ste si spomenutý produkt zakúpili, môžete ho priniesť späť do ktorejkoľvek predajne, pričom Vám budú vrátené peniaze, a to aj bez nutnosti predloženia pokladničného bloku," píše sa v ozname na stránke spoločnosti.

Problémová je iba jedna šarža výrobku. Ako dodala spoločnosť Lidl, „Uvedené sa týka výlučne produktu Šunková klobása „Pikok“ ca. 400g, dátum spotreby 17.12.2021, šarža 4877621 od dodávateľa „Mark’s“ Sp. Z.o.o. Ostatných šarží a iných produktov predávaných v spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. sa táto výzva netýka.“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk