27. máj 2024 Zo Slovenska Nenarobte si pri EUROVOĽBÁCH problémy: Za toto vám hrozí POKUTA v desiatkach eur Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Kandiduje 23 strán a jedna koalícia.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do schránky, ktorá je na to určená. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý dostane pokutu 33 eur. Upozorňuje na to v súvislosti s júnovými eurovoľbami ministerstvo vnútra.

Ako prebieha voľba?

Volič musí vo volebnej miestnosti ísť do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Pokiaľ sa pri hlasovaní pomýli, lístky vhodí do určenej schránky a okrsková volebná komisia mu vydá nové.

„V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie,“ ozrejmil hovorca MV Matej Neumann.

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Kandiduje 23 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.

ilustračné foto

Zdroj: TASR