Kovačič prehovoril o KONCI Na telo: Slovensko prežíva boj o ORBANIZÁCIU našich televízií

Televízie Markíza ešte pred prázdninami predčasne končí nedeľnú politickú reláciu Na telo, ktorú moderuje Michal Kovačič. Ako informuje omediach.com, v spravodajstve Markízy je už niekoľko mesiacov napätie, ktoré podnietilo aj vznik odborov. V závere nedeľného vysielania sa k celej veci vyjadril samotný moderátor.

Tlaky od politikov aj vedenia

„Boj o podobu spravodajstva Televízie Markíza prebieha už celé mesiace,“ prihovoril sa ľuďom v závere relácie Kovačič, podľa ktorého čelia tlakom nielen od politikov, ale aj od vlastného vedenia.

„Pokusy o cenzúru v diskusiách začali hneď začiatkom roka a dennodenným tlakom krátko na to čelili aj Televízne noviny. Vďaka tomu, že sa naša redakcia nezľakla, zomkla sa a spoločne sa im postavila, dodnes majú úplne inú podobu, do akej ich naše vedenie tlačí,“ poznamenal.

Na telo sa podľa jeho slov stalo za šesť rokov vysielania „najcitovanejšou a najsledovanejšou diskusiou na Slovensku“. „A nič na tom nezmenil ani pár týždňový bojkot, dohodnutý koaličnými politikmi. Naopak, víťazilo v diváckom záujme aj bez nich, preto by bolo logické, aby naše vedenie reláciu podporilo. Ono sa ale, naopak, rozhodlo škrtať jeho epizódy. Je iba paradoxné, že sa to deje v ten istý týždeň, čo získalo novinársku cenu,“ pokračoval Kovačič.

Boj o „orbanizáciu“ médií

„Slovensko práve teraz prežíva boj o „orbanizáciu“ našich televízií,“ varoval moderátor.

„Na verejnosti sa debatuje o budúcnosti RTVS, tento boj sa ale v skutočnosti odohráva všade. Deje sa ale potichu a plíživo. A aj keď to tak možno dnes nevyzerá, ak to nezastavíme, bude to mať zničujúce následky pre slovenskú demokraciu,“ dodal Kovačič.

