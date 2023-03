Zdroj: Polícia SR - BB kraj NEPOUČITEĽNÝ dôchodca: Vodič TRIKRÁT nafúkal na rovnakom mieste tej istej hliadke Trikrát a dosť? Platiť by to mohlo aj v prípade staršieho vodiča, ktorý sadol za volant pod vplyvom a neodradili ho ani pokuty. 23. marec 2023 Krimi

23. marec 2023 Krimi NEPOUČITEĽNÝ dôchodca: Vodič TRIKRÁT nafúkal na rovnakom mieste tej istej hliadke Trikrát a dosť? Platiť by to mohlo aj v prípade staršieho vodiča, ktorý sadol za volant pod vplyvom a neodradili ho ani pokuty.

Dopravní policajti z Nitry mali „šťastie“ na nepoučiteľného 67-ročného vodiča.

Na ceste v obci Štitáre ho po tretíkrát zastavila tá istá policajná hliadka a zakaždým šoféroval pod vplyvom alkoholu.

Neodradil ho ani zákaz a pokuty

„Vodič však aj napriek pokutám a zákazu činnosti, ktoré dostal za jazdu pod vplyvom alkoholu opätovne sadol opitý za volant,“ informuje polícia.

Policajti staršiemu vodičovi zadržali vodičský preukaz. Prípad bol odovzdaný príslušnému správnemu orgánu.

„Dúfame, že si vodič vstúpi do svedomia a že nebude zbytočne riskovať a hazardovať so životom, či už svojím alebo iných účastníkov cestnej premávky. V tomto prípade by mohlo platiť pravidlo trikrát a dosť,“ dodáva nitrianska polícia.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

67 ROČNÝ VODIČ NAFÚKAL TRIKRÁT TEJ ISTEJ POLICAJNEJ HLIADKE A NA TOM ISTOM MIESTE. SNÁĎ BUDE PLATIŤ PRAVIDLO TRIKRÁT A... Posted by Polícia SR - Nitriansky kraj on Thursday, March 23, 2023

Zdroj: Dnes24.sk