Neskutočná Vlhová dosiahla najlepší výsledok v zjazde: Od pódia ju delilo 16 stotín!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zaznamenala najlepší výsledok v zjazde. Rodáčka z Liptova skončila tesne za pódiom v pretekoch v Crans Montana.

Vo švajčiarskom stredisku zaostala za domácou víťazkou Larou Gutovou-Behramiovou o 1,08 sekundy. Druhá bola ďalšia Švajčiarka Corinne Suterová (+0,80), tretia Rakúšanka Stephanie Venierová (+0,92).

Vlhová odštartovala s číslom dva, v hornej časti mala problémy pri skoku, no zložitú situáciu ustála, dokonca zrýchlila a v spodnej časti si vypracovala náskok 27 stotín pred dovtedajšou líderkou Taliankou Federicou Brignoneovou. Pódiovú pozíciu však neudržala, keď ju v ďalšom priebehu prekonali obe Švajčiarky aj Venierová. Preteky museli na niekoľko minút prerušiť po tom, ako spadla a zranila sa Rakúšanka Elisabeth Reisingerová. Z trate ju musel odviezť vrtuľník.

„Dnes to vyšlo. Teda skoro, ale som spokojná. Dala som do toho všetko, aj keď som spravila drobné chybičky. Neviem, či mám byť šťastná za 4. miesto alebo smutná, že mi ušlo pódium, v každom prípade je to skvelý výsledok. Po tom skoku to bolo trošku na limite a takmer som spadla, ale potom som sa vzchopila a išla na hranici. Myslím si, že tento zjazd je najľahší, aký som išla, ale skoky neboli jednoduché, pretože človek musel byť pripravený, mne to trochu ušlo. Na týchto lyžiach sa cítim dobre, takže uvidíme, ako to bude v sobotu,“ povedala Vlhová pre RTVS.