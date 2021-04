Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Nespí sa vám najlepšie? Ak robíte pred spaním tieto veci, ani sa nečudujte Ťažko sa vám zaspáva, často sa budíte a ráno ste unavení? Stačí, ak obmedzíte pred spánkom niekoľko vecí, a hneď budú rána veselšie! 2. apríl 2021 Magazín

2. apríl 2021 Magazín Nespí sa vám najlepšie? Ak robíte pred spaním tieto veci, ani sa nečudujte Ťažko sa vám zaspáva, často sa budíte a ráno ste unavení? Stačí, ak obmedzíte pred spánkom niekoľko vecí, a hneď budú rána veselšie!

Tesne pred spánkom sa neodporúča cvičiť, piť alkoholické nápoje ani konzumovať veľké porcie jedla. Ak je to možné, vyhnúť sa treba aj liekom, ktoré narúšajú spánok. Zaspávať by sa malo bez elektronických zariadení. K lepšiemu spánku to radí Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.

Pred spaním NIE!

Pravidelná fyzická aktivita prispieva ku kvalitnejšiemu spánku a po lepšom spánku je tiež človek schopný vydať lepší výkon. „Telesná teplota po cvičení však môže zostať zvýšená aj jednu až dve hodiny, čo nie je pre spánok optimálne. Preto je dobré vykonávať fyzickú aktivitu najneskôr dve až tri hodiny pred spánkom,“ vysvetľujú hygienici.

Nikotín je príčinou ľahkého spánku. Nižšiu kvalitu spánku spôsobuje aj alkohol. „Patrí medzi sedatíva a po jeho požití človek zaspí rýchlejšie, no nevyvoláva prirodzený spánok a znižuje kvalitu spánku. Spôsobuje nočné budenie a je jednou z príčin porúch dýchania počas noci,“ upozornil RÚVZ. Vyhýbať sa podľa hygienikov treba aj kofeínu, ktorý obsahujú okrem kávy, kolových nápojov aj niektoré čaje a čokoláda.

Jesť by sa malo najneskôr tri hodiny pred spánkom. Veľké množstvo jedla totiž spôsobuje tráviace ťažkosti, ktoré narúšajú spánok. „Nie je dobré ísť spať ani veľmi hladný, keďže potom dochádza k ťažšiemu zaspávaniu. Príjem veľkého množstva tekutín môže spôsobiť časté budenie z dôvodu močenia, a tak je odporúčané piť najneskôr hodinu pred spánkom,“ vysvetlili.

Lieky a elektronika

Spánok môžu narúšať aj niektoré bežne predpisované i voľnopredajné lieky. „V takom prípade sa poraďte s lekárom, či by sa dané lieky nemohli užívať v inom čase počas dňa alebo v skorších večerných hodinách,“ uviedli hygienici.

Sprievodcom pri zaspávaní by nemali byť elektronické zariadenia. „Umelé svetlo brzdí uvoľňovanie melatonínu, ktorý sa vylučuje po zotmení a vysiela príkaz pre načasovanie začiatku spánku,“ objasnil RÚVZ.

Zdroj: TASR