Zdroj: TASR/František Iván Netešte sa príliš! Tretia vlna pandémie príde. Aká bude? Minister zdravotníctva aj ďalší experti potvrdili, že koronavírus na Slovensku ešte stále nepovedal posledné slovo a môžeme očakávať ďalší nárast infekcií. 22. apríl 2021 MI Zo Slovenska

22. apríl 2021 MI Zo Slovenska Netešte sa príliš! Tretia vlna pandémie príde. Aká bude? Minister zdravotníctva aj ďalší experti potvrdili, že koronavírus na Slovensku ešte stále nepovedal posledné slovo a môžeme očakávať ďalší nárast infekcií.

Zdroj: TASR/František Iván

Napriek tomu, že minister financií Igor Matovič opäť hovorí o návrate k slobode, pravdou je, že Slovensko si ešte nemôže vydýchnuť. Tretia vlna pandémie príde, to je jasné. Dobrou správou je, že by už mala vyzerať inak, ako sme zažili koncom minulého a začiatkom tohto roka.

Ďalšie správy o pandémii Koronavírus: Dostávame pandémiu pod KONTROLU? Ubudli úmrtia aj počet hospitalizovaných!

Nedá sa tomu vyhnúť

Okolité krajiny si už prešli aj treťou vlnou nárastu infekcií Covid-19. Scenár bol vždy rovnaký – najprv zlepšenie čísiel, potom radostné uvoľnenie opatrení a následné opätovné vyskočenie nových prípadov. Zažili to v Rakúsku, Česku, Poľsku i Maďarsku.

Na Slovensku sa pandémia od jesene vyvíjala inak – čísla boli stále rovnako zlé a postupne sa zhoršovali, takže vytúžené uvoľnenie prichádza až teraz. A rovnako tak je jasné, že tretia vlna je za rohom.

„Nedá sa tomu vyhnúť, pretože ľudia začnú v lete cestovať na dovolenky a existujú nové mutácie vírusu,“ uviedol na tlačovke minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Aj patológ Michal Palkovič v rozhovore pre Denník N uviedol, že by bolo veľmi predčasné oslavovať koniec pandémie a s radosťou sa vrhnúť do života, ako sme ho poznali pred tým. Pandemická vlna má podľa jeho slov nekontrolovateľný charakter – príde, odíde a zasa sa vracia.

„Aj u nás bude mať pravdepodobne takýto vzorec. Dá sa očakávať, že budeme mať 2– až 2,5-mesačný oddych a okolo konca júna, polovice júla začneme opäť rásť,“ uviedol M. Palkovič.

Nebude to také zlé

Má to však aj pozitívnu stránku. Taký drastický priebeh pandémie, aký sme prežívali od jesene do jari, by sme už nemali zažiť. Najmä, ak budú ľudia zodpovední a zaočkovaní.

„Ľudia si už zvykli chrániť sa, majú dobré návyky a skúsenosti s úmrtiami na Covid. V kombinácii s čoraz vyššou zaočkovanosťou sa vyhneme takému scenáru, ako sme prežívali tento rok,“ vysvetlil minister zdravotníctva Lengvarský.

Súhlasí s ním aj minister obrany Jaroslav Naď a takýto optimistický scenár podložil aj závermi rezortného analytického tímu. Konkrétne čísla ešte nemal, ale analytici predpokladajú, že tretia vlna bude skutočne na Slovensku miernejšia.

„Do veľkej miery to bude záležať od toho, či sa podarí preočkovať obyvateľstvo. Potom by sme mohli byť úspešní s minimálnym dopadom,“ uviedol J. Naď.

Zároveň svojich analytikov pochválil, že na ich výpočty sa dá rozhodne spoľahnúť. Počas prvej vlny v apríli 2020 odhadli počet úmrtí na koronavírus do konca roka takmer na chlp presne. Navyše, štát deklaruje, že nemocnice a systémy sú už oveľa lepšie pripravené na zvládanie náporu infikovaných ako tomu bolo minulý rok.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: Dnes24.sk