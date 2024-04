Neuveriteľná HRÔZA v USA! Krajinou sa prehnala smršť a niekoľko TORNÁD

Výrazná smršť sprevádzaná snehom, dažďom a silným vetrom na severovýchode USA si počas tohto týždňa vyžiadala dve obete na životoch. Štáty na juhovýchode krajiny zasiahli tornáda, ktoré poškodili domy a spôsobili smrť niekoľkých osôb. TASR informuje podľa agentúry AP.

Americká Národná meteorologická služba (NWS) uviedla, že vo štvrtok v severných častiach Nového Anglicka očakávali až 61 centimetrov snehu a vietor s rýchlosťou v nárazoch až do 97 kilometrov za hodinu. Stredné až silné sneženie malo podľa predpovedí v oblastiach s väčšou nadmorskou výškou pokračovať aj piatok.

Ťažký a mokrý sneh v štátoch Maine a New Hampshire pováľal stromy a spôsobil prerušenie vedenia elektrickej energie. Takmer 700 000 domov a firiem na severovýchode USA bolo bez elektrickej energie.

Padajúci strom v obci severne od New Yorku zabil v stredu jednu ženu. Ďalšia prišla o život vo štvrtok v štáte New Hampshire v dôsledku požiaru spôsobeného počasím.

NWS uviedla, že táto cyklóna – tzv. nor’easter – je doteraz najväčšia v apríli od roku 2020. Nor’easter je označenie pre tropickú cyklónu používané na severovýchode USA a častiach Kanady pri pobreží Atlantického oceána.

Štáty Kentucky, Tennessee, Západná Virgínia a Georgia na juhovýchode USA a Oklahomu, ktorá leží viac vo vnútrozemí, zasiahli v predchádzajúcich dňoch tornáda. O život prišla jedna žena – bezdomovkyňa – v meste Tulsa v Oklahome. Ďalšia žena zomrela na predmestí Filadelfie v štáte Pensylvánia po páde stromu na jej auto. Tretiu obeť hlásili pri autonehode v štáte Kentucky.

