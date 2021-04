Zdroj: www.pixabay.com NEZABUDNITE, v akej farbe máte okres od zajtra: Mení sa COVID automat a platí jedna ZMENA! Sviatok - nesviatok, ide o pondelok! A to je počas pandémie vždy viac. Znamená to, že COVID automat znovu obnoví okresy na Slovensku do farieb podľa epidemiologickej situácie. 4. apríl 2021 Milan Hanzel Zo Slovenska

4. apríl 2021 Milan Hanzel Zo Slovenska NEZABUDNITE, v akej farbe máte okres od zajtra: Mení sa COVID automat a platí jedna ZMENA! Sviatok - nesviatok, ide o pondelok! A to je počas pandémie vždy viac. Znamená to, že COVID automat znovu obnoví okresy na Slovensku do farieb podľa epidemiologickej situácie.

Keďže sa Slovensko už dva mesiace riadi farbami COVID automatu, od pondelka (5. 4.) bude podľa neho 10 okresov v čiernej zóne, teda vo štvrtom stupni varovania. V bordovej zóne ich bude 52, v červenej 17. Celkovo je Slovensko v čiernej fáze. Tak to schválila vláda SR na stredajšom rokovaní, aby boli okresy rozdelené podľa aktuálnej rizikovosti.

Čierne okresy

Vo štvrtom stupni varovania sa budú nachádzať po novom okresy Čadca, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad a Trenčín.

V týchto okresoch je potrebné mať pri ceste do práce negatívny test, ale nie starší ako sedem dní. Rovnako je to aj pri návšteve prírody, ale len vo svojom okrese.

Bordové okresy

V treťom stupni sa budú nachádzať Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I – IV, Brezno, Bytča, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Martin, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Stará Ľubovňa, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina a Zvolen.

Na cestu do práce potrebujete negatívny test, nie starší ako sedem dní, do prírody však môžete ísť aj bez testu. V prípade Bratislavy a Košíc je výnimka, že do prírody sa dá ísť v celom Bratislavskom kraji alebo okresu Košice – okolie.

Červené okresy

V druhom stupni varovania sa budú nachádzať okresy Kežmarok, Komárno, Košice I – IV, Košice okolie, Levice, Medzilaborce, Nitra, Nové Zámky, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trnava a Zlaté Moravce.

Najlepšie sú na tom ľudia v tejto farbe, pretože do práce im stačí negatívny test nie starší ako štrnásť dní. V prírode ho nepotrebujú.

KEĎ KLIKNETE SEM, NÁJDETE TU ODKAZ, V KTOROM ZISTÍTE VŠETKY OPATRENIA V AKOMKOĽVEK OKRESE.

Nová zmena

Keďže sú veľkonočné sviatky a môže nastať problém pri testovaní, vláda rozhodla, že: Testy, ktoré budú vykonané v období od 1. apríla do 4. apríla budú mať platnosť až do 11. apríla!



