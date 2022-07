Zdroj: TASR/AP VÝNIMKU nedostane! NEZAOČKOVANÝ Djokovič si nezahrá na prestížnom turnaji US Open Srbský tenista Novak Djokovič s najväčšou pravdepodobnosťou nebude hrať na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open. 21. júl 2022 han Tenis

21. júl 2022 han Tenis VÝNIMKU nedostane! NEZAOČKOVANÝ Djokovič si nezahrá na prestížnom turnaji US Open Srbský tenista Novak Djokovič s najväčšou pravdepodobnosťou nebude hrať na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open.

Zdroj: TASR/AP

Tenisová asociácia USA (USTA) potvrdila, že bude rešpektovať rozhodnutie USA, ktoré neočkovaným cudzincom nepovoľuje vstup do krajiny.

USTA v oficiálnom vyhlásení, ktoré zverejnila v stredu zároveň so zoznamom účastníkov podujatia, uviedla: „Podľa pravidiel ITF Grand Slam sú všetci oprávnení hráči automaticky zaradení do hlavného žrebovania dvojhry mužov a žien na základe hodnotenia 42 dní pred prvým pondelkom dňa udalosti. US Open nemá zavedené povinné očkovanie hráčov, ale bude rešpektovať stanovisko vlády USA týkajúce sa cestovania do krajiny pre neočkovaných ľudí, ktorí nie sú občania USA.“

Očkovanie? Nie!

Trojnásobný víťaz US Open sa dlhodobo odmieta zaočkovať proti ochoreniu Covid-19 a prípadná absencia vo Flushing Meadows by oddialila jeho ďalšiu príležitosť hrať na grandslamovom turnaji až do Roland Garros 2023. Tento rok mu už rovnaké opatrenie zabránilo v účasti na Australian Open. Zdĺhavá sága s jeho vízami sa skončila deportáciou a zákazom vstupu do krajiny na tri roky.

Predstavil sa na Ronald Garros a vo Wimbledone, ktorý vyhral siedmykrát v kariére.

Tridsaťpäťročný Djokovič je s 21 singlovými titulmi z turnajov veľkej štvorky na druhom mieste za Španielom Rafaelom Nadalom, ktorý získal o jeden viac. Informovala o tom agentúra DPA.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: TASR