1. október 2021 Zo zahraničia Nezaočkovaných čaká nepríjemnosť: Česko sprísňuje podmienky cestovania zo Slovenska Do červenej kategórie budú patriť okrem Slovenska aj Bulharsko, Belgicko, Írsko, Chorvátsko, Cyprus, Nórsko, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, Švajčiarsko.

Od pondelka 4. októbra bude návrat zo Slovenska a Luxemburska do Česka zložitejší. Obe krajiny sa na českom cestovateľskom semafore premiestnia z oranžovej kategórie do červenej s vysokým rizikom nákazy koronavírusom. Nezaočkovaní cestujúci budú musieť pri vstupe na české územie podstúpiť test a ísť do samoizolácie. Rozhodlo o tom české ministerstvo zdravotníctva. V piatok o tom informoval portál televízie Nova TN.cz.

Nové nariadenia

Naopak Malta alebo portugalské Azorské ostrovy sa presunú medzi krajiny s nízkym rizikom nákazy. Do oranžovej kategórie so stredným rizikom nákazy bolo zaradené Maďarsko a Lichtenštajnsko. Tmavočervená kategória veľmi vysokého rizika nákazy sa rozrastie o Estónsko.

Semafor nariaďuje, že ešte pred návratom do Česka z krajín s vysokým rizikom nákazy, teda z červenej kategórie, musia ľudia vyplniť príjazdový formulár a zároveň pred návratom absolvovať antigénový alebo PCR test, ak pri návrate použijú hromadnú dopravu. Pre tieto osoby platí aj povinnosť absolvovať po návrate do Česka PCR test, a to najskôr na piaty deň a najneskôr na 14. deň po vstupe na územie ČR. Dovtedy je nutné zostať v samoizolácii.

