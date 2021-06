Foto: Norbert Pitrísek / Zdroj: iMeteo.sk Nielen tornádo, ale i smršť spôsobila obrovské škody: FOTO zo zničených Luhačovíc Kúsok za slovenskými hranicami leží kúpeľné mesto Luhačovice, ktoré navštevujú mnohí našinci. Stačila však mohutná búrka a zmenilo sa na nepoznanie. 25. jún 2021 Filip Chudý Zo zahraničia

25. jún 2021 Filip Chudý Zo zahraničia Nielen tornádo, ale i smršť spôsobila obrovské škody: FOTO zo zničených Luhačovíc Kúsok za slovenskými hranicami leží kúpeľné mesto Luhačovice, ktoré navštevujú mnohí našinci. Stačila však mohutná búrka a zmenilo sa na nepoznanie.

Nočné búrky napáchali na Morave obrovské škody. Intenzívne búrky priniesli najskôr tornádo, no potom sa presunuli ďalej na severovýchod. Mesto Luhačovice sa po nočnej veternej smršti zobudili do ťažkého rána. V obci vietor zničili stovky striech.

Obrovské škody

Mohutná supercelárna búrka, ktorá priniesla do oblasti južnej Moravy tornádo, sa počas noci presúvala ďalej na severovýchod. Výrazné prejavy priniesla búrka aj do oblasti Zlínskeho kraja, konkrétne do kúpeľného mesta Luhačovice. Informoval o tom portál imeteo.sk.

Supercela tam priniesla mimoriadne silný nárazový vietor, ktorý spôsobil obrovské škody. Vietor vyvracal stromy a strhával strechy, ktoré skončili naprieč ulicami.

Veterná smršť

Imeteo uvádza, že podľa radarových odhadov sa búrka oblasťou prehnala okolo 21.30 hod., no ďalšie dve búrky, ktoré boli takisto intenzívne, prešli cez oblasť do polnoci, pričom obyvatelia mesta museli ešte počas noci začať s upratovaním.

Na rozdiel od tornáda v okolí Hodonínu, veterná smršť v Luhačoviciach si podľa bezprostredných hlásení nevyžiadala žiadne obete či zranených. Doplnilo imeteo.sk s tým, že veľké škody po vetre boli hlásené z viacerých oblastí na Morave a táto búrka spôsobila škody aj na Kysuciach, kde okrem silného vetra evidovali až 5-centimetrové krúpy.

Takto vyzerajú škody v Luhačoviciach.

Foto: Norbert Pitrísek / Zdroj: iMeteo.sk

Zdroj: Dnes24.sk