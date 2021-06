12 Galéria Zdroj: Facebook.com/Meteo Balkans Je otázkou času, kedy TORNÁDO ako v Česku udrie aj u nás! Čo robiť pri silnej búrke? Extrémne výkyvy počasia vrátane výnimočných meteorologických javov budú v našom regióne čoraz častejšie, konštatuje envirorezort. 25. jún 2021 Zo Slovenska

25. jún 2021 Zo Slovenska Je otázkou času, kedy TORNÁDO ako v Česku udrie aj u nás! Čo robiť pri silnej búrke? Extrémne výkyvy počasia vrátane výnimočných meteorologických javov budú v našom regióne čoraz častejšie, konštatuje envirorezort.

Tornádo, ktoré sa prehnalo južnou Moravou, je bezprecedentnou prírodnou katastrofou. Udalosti v Česku sú dôsledkom klimatickej krízy. Je len otázkou čas, kedy môže podobná tragédia postihnúť aj Slovensko. Uviedol to tlačový odbor Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Pripravme sa!

„Klimatická kríza spôsobená globálnym otepľovaním, ktorej vážnosť a dosahy môžeme vidieť aj v udalostiach na južnej Morave, predstavuje závažné riziko pre zachovanie života na Zemi. Extrémne výkyvy počasia vrátane výnimočných meteorologických javov budú v našom regióne čoraz častejšie,“ konštatuje envirorezort.

MŽP tvrdí, že preto musí zintenzívniť úsilie v boji proti globálnemu otepľovaniu, aby odvrátilo najzávažnejšie dosahy zmeny klímy. Doplnilo, že dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 je náročným, ale nevyhnutným opatrením. Dôležitým opatrením je podľa ministerstva aj pripravovaný zákon o zmene klímy.

Čo robiť?

Pri búrkach sprevádzaných vetrom by sa ľudia nemali zdržiavať na voľných priestranstvách, dvoroch či záhradách. Pokiaľ je to možné, v prípade reálnej hrozby prívalového dažďa by mali ľudia opustiť obydlie. Radí Ministerstvo vnútra (MV) SR na sociálnej sieti.

V prípade výskytu silných búrok je v domácnostiach potrebné preventívne zaistiť okná a dvere.

Na dvoroch, záhradách a balkónoch treba upevniť predmety, ktoré by mohli spadnúť a ohroziť ľudí. Ide napríklad o záhradný nábytok, kvetináče, črepníkové rastliny, náradie, sklenené či plechové predmety, radí MV. Pokračuje, že ľudia by pri silných búrkach mali zabezpečiť aj domáce a hospodárske zvieratá.

Ak sú osoby počas búrky sprevádzanej vetrom v aute, mali by úplne zastaviť a prečkať ju vo vozidle. MV upozorňuje, že by to nemalo byť pod stromami, vysokými stĺpmi alebo nestabilnými prístreškami.

Smrtiace tornádo

Envirorezort v súvislosti s tragédiou v Česku vyjadril pozostalým úprimnú sústrasť a všetkým zraneným poprial skoré uzdravenie. Ocenil aj promptnú súčinnosť slovenských záchranárov.

Južnú Moravu zasiahli vo štvrtok (24. 6.) večer silné búrky. V okrese Hodonín a Břeclav sa k nim pridalo i tornádo. Jeho sila podľa odhadov dosiahla stupeň tri až štyri, čo predstavuje rýchlosť presahujúcu 300 kilometrov za hodinu. Záchranári zaznamenali okolo 200 zranených osôb a najmenej štyri osoby prišli o život. Obce hlásia poškodenie stoviek domov.

Ilustračné foto

Pozrite si šokujúce zábery po vyčíňaní tornáda v Česku:

ODPORÚČANIA PRI BÚRKACH Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal aj na dnes výstrahy pred búrkami, ktoré môžu... Posted by Ministerstvo vnútra SR on Friday, June 25, 2021

Zdroj: TASR/Dnes24.sk