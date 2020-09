2. september 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Nováčik v národnom tíme to rozbalil: Koscelník zanôtil známy hit od IMT Smile! VIDEO

Jedným z nováčikov vo futbalovej reprezentácie je krídelník českého Liberca Martin Koscelník. Rodák z Michaloviec sa hneď uviedol na jednotku! Čo spravil?

V každom športovom kolektíve býva zvykom, že nováčikovia musia spraviť niečo, aby do tímu zapadli. Inak to nie je ani v národnom mužstve futbalistov, ktoré koučuje Pavel Hapal.

Rituál musí byť

Ako informuje Slovenský futbalový zväz (SFZ) na svojom Facebooku, až trojica nováčikov musela pred ostatnými členmi tímu spievať. Išlo o fyzioterapeutku Lenku Skaličanovú a hráčov: Ivana Schranza a Martina Koscelníka. Kým zo začiatku sa trojica „spevákov“ len rozbiehala, po pár sekundách už mal taktovku v rukách spomínaný Martin Koscelník.

POZRITE SI ako to debutantom išlo pri spievaní pesničky Hej, Sokoly! z repertoáru skupiny I.M.T. Smile a Ondreja Kandráča.

Ako sa dozvedel o nominácii?

Koscelník sa stal hráčom širšieho tímu Slovenska, ktoré čakajú zápasy v Lige Národov s Českom v Bratislave 4. septembra, resp. s Izraelom v Netanyi 7. septembra. „Informáciu o širšej nominácii mi zvestoval technický vedúci Jakub Kojnok, tréner Hapal bol osobne prítomný na zápase 1. kola českej ligy v Olomouci a na stretnutí mi naznačil, že existuje možnosť môjho zaradenia do užšieho výberu. Tak sa aj stalo, keď som videl neskôr svoje meno medzi nominovanými, splnil sa mi sen,“ prezradil Koscelník pre www.futbalsfz.sk.

Z Michaloviec cez Liberec do repre

Pre 25-ročného Martina sa stal sen skutočnosťou, a to krátko na to ako opustil Michalovce. Práve prestup do Liberca mohol byť tým hlavným dôvodom tomu, aby sa dostal aj do reprezentácie. „Úprimne, takto som neuvažoval. Mojim prianím bolo podávať stabilné výkony a prebojovať sa do základnej zostavy. To sa nakoniec aj podarilo. Som rád, že moje výkony neunikli pozornosti reprezentačného kouča a dočkal som sa reprezentačnej pozvánky,“ poznamenal Koscelník.

Tradičný vstup do tímu neobišiel ani trio - fyzio Lenka Skaličanová a Ivan Schranz a Martin Koscelník. Tak si pekne ráno zaspievajte s nimi🎶🎵 #slovenskisokoli Posted by Slovenský futbalový zväz on Tuesday, September 1, 2020

