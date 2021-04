Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Nové INFO priamo od ministra: Vieme, kedy sa otvoria stredné a základné školy! Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling informoval o postupnom otváraní stredných škôl a II. stupňa základných škôl. Dnes o 14:17 Správy

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Od budúceho pondelka (19. 4.) sa majú na Slovensku otvoriť ôsme a deviate ročníky základných škôl (ZŠ) okrem tých, ktoré sú v tzv. čiernych okresoch. Na pondelkovej tlačovej konferencii to oznámil minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Doplnil, že od pondelka 26. apríla sa školstvo bude preklápať do regionálneho COVID automatu, pričom v červených okresoch sa má kompletne otvoriť aj druhý stupeň ZŠ a prvé štyri ročníky osemročných gymnázií.

Zároveň podľa ministra prichádza do úvahy, že od 26. apríla by sa mohli v ružových okresoch otvoriť stredné školy.

Podľa semaforu

Čierne okresy ostanú od 26. apríla v režime, ktorý platil plošne doposiaľ. Otvorené v nich teda budú materské školy, prvý stupeň ZŠ či stredné zdravotnícke školy a ostane tiež možnosť prezenčnej výučby v malých skupinách.

V bordových okresoch majú byť nad rámec už otvorených škôl a školských zariadení v čiernych okresoch otvorené aj ôsme a deviate ročníky ZŠ, poradenské centrá a tiež centrá voľného času a jazykové školy na individuálnu výučbu.

V červených okresoch má byť od tohto dátumu otvorený aj celý druhý stupeň ZŠ a prvé štyri ročníky osemročných gymnázií. V ružových okresoch by sa mohli otvoriť aj SŠ, jazykové školy, centrá voľného času a základné umelecké školy na skupinovú výučbu.

Naďalej podľa rezortu školstva platí, že v prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva zatvoriť školu alebo triedu, kde sa objaví pozitívny prípad, tak ako to stanovuje COVID školský semafor.

Projekt doučovania

Šéf rezortu tiež pripomenul, že školy sa môžu pri návrate detí oprieť o rozbehnutý projekt doučovania Spolu múdrejší v hodnote pol milióna eur, ktorý pomôže žiakom s možnými ťažkosťami s učivom. Ministerstvo už požiadalo o vyčlenenie ďalšieho milióna eur na rozšírenie projektu. V lete na túto iniciatívu nadviaže projekt Letné školy.

Gröhling skonštatoval, že podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií je podiel detí, ktoré sa nakazia v škole, stále na úrovni 0,2 percenta. Uznal, že sa môže zvyšovať počet nakazených detí, no pripisuje sa to ďalšiemu otváraniu škôl, čiže tomu, že stále viac detí chodí do škôl.

Pozor na OČR

Minister upozornil, že ak nechá rodič dieťa doma, neplynie mu tzv. pandemická OČR. Rodič má na ňu nárok vtedy, ak sa zatvorí trieda alebo škola rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo riaditeľa so súhlasom zriaďovateľa. Dodal, že do konca tohto školského roku nebudú školy v prírode.

Prijímacie skúšky majú podľa jeho slov byť počas prvých dvoch májových týždňov v prezenčnej forme. Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová požiadala učiteľov, aby sa nechali očkovať druhou dávkou vakcíny, keďže nastáva obdobie, keď sa viacero učiteľov má ísť dať druhýkrát zaočkovať. Dodala, že vedľajšie účinky by po druhej dávke očkovania mali byť menšie.

Samotesty, či kloktanie?

Gröhling zároveň zopakoval, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) by mal prezentovať národnú stratégiu testovania v nasledujúcich dňoch alebo budúci týždeň. Začlenené do nej má byť aj školstvo, sústrediť sa chcú na samotesty. Školy mohli podľa slov Gröhlinga do konca marca objednať kloktacie testy, informoval, že objednané sú tak, aby postačovali pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ.

Bližšie informácie o otváraní škôl vrátane rozhodnutia ministra školstva, manuálu Návrat do škôl 2021, mapy okresov či metodického usmernenia k výučbe počas návratu do škôl majú zverejniť na webe ministerstva školstva.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk/TASR