Nové OBMEDZENIA: Zákaz hromadných podujatí, rúška aj vonku, ZATVORENÉ školy!

Slovensko sa musí pripraviť na novú vlnu opatrení. Ústredný krízový štáb prijal prísnejšie obmedzenia!

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Od 15. októbra budú na Slovensku platiť prísnejšie protiepidemické opatrenia. Informoval o nich premiér Igor Matovič spolu s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím a zvyškom vlády po rokovaní ústredného krízového štábu.

Možný lockdown

„Slovensko sa vydalo českou cestou,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Krajina sa v prípade aktuálnej situácie s pandémiou nového koronavírusu snaží zatiahnuť poslednú záchrannú brzdu. „Ak nezafunguje, čaká nás lockdown!“ vyhlásil Matovič s tým, že Slovensko a jeho obyvatelia majú poslednú možnosť na to, aby boli opatrní a dodržiavali protiepidemické opatrenia.

Od 15. októbra vstupujú do platnosti nasledujúce opatrenia:

rúško aj v exteriéri – platí v obciach a mestách, výnimka platí mimo miest a obcí a pre rodinu spolu, alebo pre ľudí vzdialených viac ako päť metrov

zákaz hromadných podujatí – pre krsty, sobáše a pohreby budú platiť rovnaké pravidlá ako pri prevádzkach, teda 15 metrov štvorcových na jedného zúčastneného, v prípade pohrebov vo vonkajšom prostredí budú musieť byť dodržané dvojmetrové odstupy, bohoslužby nebudú – platí úplný zákaz, môžu byť vysielané online, výnimku zo zákazu majú profesionálne súťaže vo futbale, hokeji, basketbale, volejbale a hádzanej, tie však budú bez divákov a hráči musia byť pretestovaní

zákaz zhromažďovania – na pondelkovom zasadnutí vlády sa má prerokovať zákaz zhromažďovania sa nad šesť ľudí

jedlo len zabalené a so sebou alebo v exteriéri – reštaurácie a kaviarne môžu byť otvorené, prevádzky budú môcť podávať jedlo v exteriéri, ak budú mať túto možnosť

uzavretie fitness, wellness, kúpaliská, akvaparky a sauny

stredné školy – dištančné štúdium, rušia sa všetky mimoškolské aktivity pre žiakov a študentov

obchody a nákupné centrá – na jednu osobu 15 metrov štvorcových

vyhradené hodiny potravín a drogérie pre seniorov nad 65 rokov od 9.00 do 11.00 hod. Podľa Krajčího môžu seniori nakupovať aj v iných časoch, no odporúča, aby dodržiavali vyhradené hodiny.

Premiér spresnil, že opatrenie jedna osoba na 15 metrov štvorcových platí vo všetkých prevádzkach.

Ešte prerokujú

Na pondelkovom zasadnutí vlády by chceli podľa Krajčího prerokovať aj zákaz zhromažďovania sa nad šesť ľudí. „Uvedomujeme si, že v tejto situácii je veľmi nevyhnutné obmedziť mobilitu a socializáciu ľudí na miestach, kde to nie je nevyhnutné,“ skonštatoval Krajčí s tým, že ľuďom a študentom sa má umožniť chodiť do práce a do školy, avšak všetky ostatné činnosti sa musia obmedziť na úplné minimum.

Situácia na hraniciach zostáva zatiaľ nezmenená.

Kĺzavý medián

„Sme na jednej lodi! Opatrenia budú platiť dovtedy, kým sa kĺzavý 7-dňový medián nezníži pod 500,“ vyhlásil premiér. V súvislosti s blížiacimi sa Dušičkami dôrazne odporučil tento rok nikam necestovať.

Aktuálny sedemdňový kĺzavý medián na Slovensku je 1 037, informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe. „To je obraz našich skutkov spred dvoch týždňov. Ako to bude za dva týždne, to bude obraz našich skutkov z týchto dní. Máme to v našich rukách. Zjednodušene povedané, potrebujeme dostať denný počet prípadov pod 500,“ povedal premiér SR, ktorý neočakáva, že to klesne pod túto hranicu už v priebehu týždňa.

Reštaurácie a doprava

Zákaz konzumovať v interiéri sa bude týkať aj barov či kaviarní. V interiéri si zákazníci nemôžu dať dole rúško, zdôraznil Krajčí. Pokiaľ je v ubytovacom zariadení reštaurácia, majú si hostia nechať jedlo priniesť na izbu v zatvorenom obale. Terasy budú môcť byť otvorené, ak nie sú presklené či inak uzavreté. Pri vstupe do obchodných centier sa má merať teplota.

Verejná doprava sa regulovať nebude, no predpokladá sa, že dištančné vzdelávanie bude regulačný faktor v hromadnej doprave. Zasadnutia obecných a mestských zastupiteľstiev či pojednávania na súdoch sa budú môcť konať za dodržiavania prísnych protiepidemických opatrení.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR