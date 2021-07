Zdroj: Polícia Slovenskej republiky , TASR Nové pravidlá na hraniciach od 19. júla: Čo sa mení, kto musí do karantény a čo PENDLERI? Od pondelka 19. júla sa mení režim na hraniciach. Po novom je tiež inak definovaná očkovaná osoba. 19. júl 2021 ELA Cestovanie

19. júl 2021 ELA Cestovanie Nové pravidlá na hraniciach od 19. júla: Čo sa mení, kto musí do karantény a čo PENDLERI? Od pondelka 19. júla sa mení režim na hraniciach. Po novom je tiež inak definovaná očkovaná osoba.

Od pondelka 19. júla sa upravujú pravidlá vstupu osôb na Slovensko, ktoré boli zaočkované zatiaľ len jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Už v prvý deň po návrate sa budú môcť dať otestovať PCR testom a pri negatívnom výsledku ukončiť karanténu.

Prechodné ustanovenia sa týkajú len tých, ktorí sa zaočkovali pred 9. júlom a budú platiť dva týždne. Vyplýva to z piatkovej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu.

Od pondelka sa mení aj covid automat, všetky okresy sú zelené. Aj ďalej platí obmedzenie počtu ľudí na hromadnom podujatí maximálne na tisícku.

Za plne zaočkovanú osobu sa považuje:

osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Dôležité informácie:

Pre ľudí, ktorí sa zaočkovali pred 9. júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia skončí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 (test bude hradený štátom), pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň karantény.

Toto prechodné ustanovenie bude platiť 14 dní od účinnosti vyhlášky, teda sa bude vzťahovať na osoby, ktoré na územie SR prídu do 2. augusta 2021 do 6:00.

Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9. júli 2021, čiže po začiatku účinnosti doterajšej vyhlášky, sa toto prechodné ustanovenie vzťahovať nebude. V ich prípade totiž uplynul príliš krátky čas na to, aby sa im vytvorila aspoň minimálna hladina ochranných protilátok.

Pre uvedené osoby platí povinnosť domácej karantény, pričom test na COVID-19 je možné podstúpiť najskôr na piaty deň. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa končí.

„Osoby, ktoré nie sú schopné preukázať sa dokladom o statuse plne zaočkovanej osoby (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku; napríklad digitálny COVID preukaz EÚ), sa nepovažujú za plne zaočkované a platia pre ne podmienky ako pre nezaočkované osoby,“ informuje na svojej stránke ÚVZ.

Osoby, ktoré vycestovali do zahraničia bezprostredne po aplikovaní prvej dávky vakcíny, sa môžu bez povinnosti karantény vrátiť na územie SR do 19. júla 2021 do 6:00, kedy nadobudne účinnosť nová vyhláška.

Postup plne zaočkovaných:

Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica, prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov.

Plne zaočkované osoby po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu.

Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je pri vstupe na územie SR možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Vstup na územie SR letecky:

Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom vyplniť formulár na www.mindop.sk/covid

Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica

Pri prílete z krajiny mimo uvedeného zoznamu je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším než 72 hod.

Nezaočkovaná osoba

Je povinná registrovať sa cez formulár eHranica pri každom návrate zo zahraničia.

Po príchode je povinná zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 14. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Test je v tomto prípade hradený štátom. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Nezaočkované osoby majú výnimku z karantény. Detaily spresňuje vyhláška.

Pendleri

Osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v iných krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo na Ukrajine, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou.

Osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v iných krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestujú iba za prácou.

Režim na hraniciach pre pendlerov:

Do 1. septembra 2021 stačí jedna registrácia cez formulár eHranica

Do 1. septembra 2021 majú výnimku z karantény ak:

majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce

majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní. • Zaočkovaným pendlerom platí registrácia na eHranici 6 mesiacov, po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu, ani sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

Deti

eHranica:

• Deti do 12 rokov sa nemusia registrovať. • Deťom vo veku 12 až 18 rokov platí prvá registrácia do 9. augusta 2021. Karanténa

• Dieťa do 12 rokov sa nemusí testovať, karanténa mu končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch po negatívnom PCR teste). • Osoby od 12 do 18 rokov veku nemusia ísť do karantény, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu (napr. ak sú obaja rodičia zaočkovaní) – prechodne do 9. augusta 2021, po tomto termíne bude rozhodovať, či je osoba nad 12 rokov zaočkovaná.