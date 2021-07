Zdroj: Unsplash.com Ministerstvo zdravotníctva plánuje upraviť COVID automat: Koniec nosenia RÚŠOK? Zdá sa, že sa po dlhých mesiacoch dočkáme zmeny v COVID automate, ktorý sa "prepína" každý pondelok. V hre je aj zrušenie povinného nosenia rúšok. 16. júl 2021 han Zo Slovenska

16. júl 2021 han Zo Slovenska Ministerstvo zdravotníctva plánuje upraviť COVID automat: Koniec nosenia RÚŠOK? Zdá sa, že sa po dlhých mesiacoch dočkáme zmeny v COVID automate, ktorý sa "prepína" každý pondelok. V hre je aj zrušenie povinného nosenia rúšok.

S informáciou prišiel portál aktuality.sk. Odborníci však upozorňujú, že zrušenie nosenia rúšok by s nemuselo vyplatiť a naďalej by sa mali chrániť aj zaočkovaní.

Ministerstvo zdravotníctva SR zvažuje, aby sa rúška nemuseli povinne nosiť v interiéroch alebo počas hromadných podujatí pod holým nebom. Samozrejme, že len v zelených okresoch. V tých však od pondelka bude celé Slovensko.

Vyjadrenie rezortu

„Je to jedna z alternatív, o ktorej sa rokuje pri príprave nového COVID-automatu,“ potvrdila pre www.aktuality.sk hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Odpovedala aj na otázku, či by rúška nemuseli nosiť napríklad zaočkovaní. Podľa nej sa o tom neuvažuje.

Ministerstvo, ktorému šéfuje Vladimír Lengvarský, informovalo o tom, že sa bude COVID automat meniť. Stať sa tak má v najbližších týždňoch.

Opatrenia v zelenom

Keďže je celá krajina v tejto farbe, treba pripomenúť aj opatrenia, respektíve obmedzenia. „Rúška však zostávajú povinné nielen v interiéroch, ale aj na hromadných podujatiach vo vonkajších priestoroch. Podľa aktuálneho automatu by sme rúška odložili len v prípade, že by sme sa dostali do šedej farby – teda ak by bola situácia dobrá aj v okolitých krajinách,“ uvádza web.

Slová odborníčky

Portál prináša aj vyjadrenie epidemiologičky Alexandry Bražinovej. Tá upozorňuje, že „zahodiť“ rúška je najlepšie vtedy, keď bude na Slovensku dlhodobo minimálny výskyt prípadov na COVID-19 a väčšina ľudí bude zaočkovaná. „Momentálne situácia vyzerá dobre, opatrenia sa uvoľnili, ale ešte stále nie je koniec,“ povedala. Doplnila, že aj tí, ktorí sa nechali zaočkovať, by mali naďalej zodpovedne nosiť rúška.

„Situácia na Slovensku je iná, zaočkovanosť sa pohybuje len na zhruba 35 percentách. K dosiahnutiu vytýčeného cieľa ministerstva zdravotníctva, čo je zaočkovanosť na úrovni 60 percent, tak chýba ešte 1,5 milióna obyvateľov,“ pripomínajú aktuality.sk.

Ministerstvo zdravotníctva neustále prízvukuje, že najväčšie riziko nákazy hrozí tým, ktorí sa nedali zaočkovať. „Momentálne sú v obzvlášť vysokom riziku infikovať sa. Určite by mali nosiť rúška a respirátory všade, kde sú. Zaočkovaní si však tiež nemôžu byť úplne istí, že sú v bezpečí, preto je rozumné a dobré nosiť prekryté horné dýchacie cesty,“ poznamenala Bražinová.

