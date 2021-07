Zdroj: TASR/AP Čakáte na LAST MINUTE dovolenku? Pozor, tento rok je všetko inak! Mnoho dovolenkárov chce ušetriť a cielene striehne na najlepšie akciové ponuky cestoviek. Lenže pandémia koronavírusu značne ovplyvnila aj tento sektor. 18. júl 2021 MI Zo Slovenska Cestovanie

Laste minute zájazdy sú vlastne výpredajom zvyšných izieb v hoteli, s ktorým má cestovka zmluvu. Bežne sa takto dá kúpiť dovolenka aj o 60% až 80% lacnejšie. Lenže tento rok takéto masívne zľavy nečakajte.

Prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr Roman Berkeš pre Dnes24 vysvetľuje, prečo bude túto sezónu málo akciových ponúk a zľavy budú tiež menej výhodné.

Oplatia sa last minute dovolenky?

Vždy sa oplatia, pretože cena je znížená, aby sa vypredali kapacity hotela.

Momentálne však platí, že last minute zájazdov nebude veľa.

Cestovky si totiž zazmluvnili oveľa menej kapacít ako v minulých rokoch z dôvodu nejasnej situácie. Logicky preto bude aj ponuka týchto akciových výpredajových zájazdov menšia.

Takže ak chce niekto ísť na last minute dovolenku, mal by sa poponáhľať?

Určite áno, lebo väčšinou sa vypredajú veľmi rýchlo. Cestovky sa obávajú pridávať ďalšie charterové lety.

Máme informácie, že hoci už teraz sú niektoré destinácie vypredané na najbližšie týždne, cestovky nechcú otvárať ďalšie lety, pretože nemajú v súčasnej situácii istotu, že ich vypredajú. Samozrejme, stále je tu aj obava, že znovu príde nejaké ďalšie opatrenie, ktoré zasa všetko zmení.

Ako to je s cenou last minute zájazdov?

Typické last minute dovolenky, kde ľudia očakávali aj 80% zľavy, tento rok zrejme nebudú. Kapacity sú skrátka skôr vypredané. Aj ich počet je nižší. Pred pandémiou odlietalo z Bratislavy týždenne 25 – 30 charterových letov len do Turecka, dnes sú to tak tri – štyri. To je obrovský prepad. Cestovky idú skrátka na istotu a zazmluvnia len to, čo zhruba vedia, že vypredajú. Preto ponuka last minute zájazdov bude menšia a s menej atraktívnymi zľavami.

