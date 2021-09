Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Nový COVID automat hlási červené okresy: Jeden z nich bude v stupni ohrozenia od ZAJTRA! Zhoršujúca sa situácia s pandémiou koronavírusu sa už dotkla aj COVID automatu, ktorý bude platiť od pondelka (13.9.). Na mape sú aj červené okresy a v jednom z nich budú platiť nové opatrenia hneď! Dnes o 11:42 han Zo Slovenska

Ako uvádza portál tvnoviny.sk, vláda sa momentálne bude zaoberať najnovším rozdelením okresov v COVID automate. Jedno je však už jasné teraz, po dlhej dobe bude v červenej fáze, čiže v prvom stupni ohrozenia až deväť okresov!

Pôjde okamžite

„Jeden okres – Rožňava bude v červenej fáze už od štvrtka (9.9.). O jeho preradenie do horšej fázy požiadali priamo regionálni hygienici,“ informuje web TV Markíza.

Rozdelenie okresov

Zelená fáza – monitoring:

okres Bratislava I.-V., okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Komárno, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Námestovo, okres Nové Zámky, okres Pezinok, okres Poltár, okres Púchov, okres Ružomberok, okres Senec, okres Stropkov, okres Trnava, okres Zlaté Moravce.

Oranžová fáza – ostražitosť:

Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Čadca, Detva, Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Košice-okolie, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Martin, okres Michalovce, okres Myjava, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Partizánske, okres Piešťany, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen.

Červená fáza – I. stupeň ohrozenia:

Bytča, Košice I.-IV., Krupina, Poprad, Skalica, Trenčín, Rožňava.

Opatrenia pre červené okresy

Pravidlá platné pre červené okresy: povinný je respirátor v interiéri, vysoké školy môžu vyučovať prezenčne do 20 osôb alebo do 40 osôb. Na hromadných podujatiach v rámci režimu OTP dovolená kapacita maximálne 25 percent. Ak kapacita nie je určiteľná, platí maximálne do 150 osôb a povinný je aj zoznam účastníkov.

V rámci režimu OTP môže byť na oslavách a svadbách maximálne 25 osôb v interiéri, v kostoloch do 150 ľudí, vo fitness centrách do 10 osôb a v ubytovacích zariadeniach zo spoločnej domácnosti maximálne dve dospelé osoby.

Ak chce ísť niekto v červenom okrese do reštaurácie, musí sa dať otestovať. Bez testu či dokladu o prekonaní covidu je totiž povolený iba okienkový predaj, zachovaný zostáva aj rozvoz. Opatrenia skompletizoval portál tvnoviny.sk.

KOMPLETNÉ pravidla COVID automatu nájdete TU

Pravidlá v oranžových okresoch

Rúška

povinné v interiéri a na hromadných podujatiach v exteriéri

Reštaurácie

režim plne zaočkovaných a režim OTP – v interiéri budú môcť byť pri stole maximálne štyri osoby alebo osoby z jednej domácnosti, exteriér bez obmedzení

režim základ – na terasách bude môcť byť maximálne do desať osôb. Interiéri budú zatvorené

Obchody a služby

režim plne zaočkovaných – bez limitu kapacity

režim OTP a základný režim – na predajnej ploche obchodu maximálne jedna osoba na 15 štvorcových me­trov

Bohoslužby

režim plne zaočkovaných – bez limitu

režim OTP – maximálne v interiéri sedenie na 25 percent a v exteriéri 50 percent kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, tak bude môcť byť maximálne do 1 000 osôb v exteriéri a do 500 osôb v interiéri.

režim základ – v exteriéri maximálne do 1 000 osôb a do 500 v interiéri.

Kultúrne podujatia (kiná, divadlá)

režim plne zaočkovaných – bez limitu

režim OTP – obmedzená kapacita na 50 percent, avšak maximálne 500 ľudí pre interiér a 1 000 pre exteriér

režim základ – podujatie na sedenie 50 percent kapacity ale maximálne 250 ľudí v interiéri a 500 v exteriéri, podujatie na státie 50 percent kapacity ale maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri

Hromadné podujatia

režim plne zaočkovaných – bez limitu kapacity.

režim OTP – obmedzenie kapacity na sedenie v interiéri na 25 percent a v exteriéri 50 percent kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1 000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri

základný režim – v interiéri sedenie na 25 percent a v exteriéri 50 percent kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50. Povinnosť zaznamenať zoznam účastníkov

Svadby, kary, oslavy, večierky

režim plne zaočkovaných – maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri + povinnosťou mať zoznam účastníkov.

režim OTP – maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri

základný režim nie je možný

Fitness centrá

režim plne zaočkovaných – bez obmedzení

režim OTP – maximálne 20 osôb alebo minimálne 15 štvorcových metrov na osobu.

základný režim – obmedzenie na desať osôb

Wellness, akvaparky a kúpele

režim plne zaočkovaných – žiadne obmedzenie

režim OTP bude platiť obmedzenie maximálne 50 percent kapacity, maximálny počet osôb bude do 1000.

základný režim nie je umožnený

Bazény, kúpaliská, plavárne

režim plne zaočkovaných –

režim OTP – obmedzenie na maximálne 50 percent kapacity

základný režim – maximálne desať ľudí

Ubytovacie služby

režim plne zaočkovaných a OTP – bez obmedzení

základný režim nie je umožnený (zákaz ubytovať bez kontroly zdravotného stavu)

Opatrenia pre zelené okresy

Rúško je povinné v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri

Pohyb nie je obmedzený

Ubytovacie zariadenia

Sú otvorené s dodržaním podmienok pre jednotlivé režimy:

Základ: ubytovanie a reštaurácie bez obmedzenia, wellness maximálne do 50% kapacity alebo do 1 000 osôb

OTP: ubytovanie, reštaurácie aj wellness bez obmedzení

Kompletne zaočkovaní: bez limitu

Fitness

Povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu osôb pre jednotlivé protokoly

Základ: maximálne 25 osôb

OTP: maximálne 50 osôb alebo 15 m2 na osobu

Kompletne zaočkovaní: bez limitu

Športové súťaže a tréningy – limity pre športovcov

Povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly

Základ: maximálne 100 športovcov

OTP: bez obmedzení

Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení

Hromadné podujatia

Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly

Základ:

na státie maximálne 50% kapacity

na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%

maximálne však do 1000 osôb v exteriéri a do 500 osôb v interiéri

obmedzenia podľa príslušného semaforu

OTP:

na státie maximálne 50% kapacity

na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%

pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 5000 osôb v exteriéri a do 2500 v interiéri

Kompletne zaočkovaní: bez limitu

Bohoslužby

Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly

Základ:

na státie maximálne 50% kapacity,

na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%

maximálne však do 1000 osôb v exteriéri a do 500 v interriéri

s povinným zoznamom účastníkov

OTP:

na státie maximálne 50% kapacity

na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%

pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 5000 osôb v exteriéri a do 2500 v interiéri

Kompletne zaočkovaní: bez limitu

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)

Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly

Základ:

na státie maximálne 50% kapacity

na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%

maximálne však do 1000 osôb v exteriéri a do 500 osôb v interiéri

OTP:

na státie maximálne 50% kapacity

na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%

pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 5000 osôb v exteriéri a do 2500 v interiéri

Kompletne zaočkovaní: bez limitu

Svadby, kary, oslavy, večierky a HP v prevádzkach verejného stravovania

Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly

OTP:

maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri

s povinným zoznamom účastníkov

(resp. podľa príslušného semaforu)

Kompletne zaočkovaní:

maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri

s povinným zoznamom účastníkov

(resp. podľa príslušného semaforu)

FOTO: ilustračné

