10. február 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Nový objav na športovej scéne: Ucháň schoval do vrecka legendárneho Bubku!

Má len 20 rokov a prekonal svetový rekord! Ide o švédskeho skokana o žrdi Armanda Duplantisa, ktorý cez víkend prekonal latku vo výške 617 centimetrov. A to sa doposiaľ nikomu nepodarilo!

Zdroj: YouTube.com

Armand naplnil povesti o svojom výnimočnom talente ešte skôr, ako sa predpokladalo. Stále iba 20-ročný mladík je už nielen úradujúcim majstrom Európy a vicemajstrom sveta, ale aj svetovým rekordérom. Na halovom mítingu v poľskej Toruni skočil 617 cm.

Zatiaľ (len) v hale

Duplantis prekonal o jeden centimeter Francúza Renauda Lavillenieho, ktorý skočil 616 cm vo februári 2014 v Donecku tiež pod strechou. Pod otvoreným nebom zostáva najlepším výkonom 615 cm Sergeja Bubku z roku 1994. „Sme vo veľkom roku, no toto je dobrý spôsob, ako ho začať. Toto som chcel už od troch rokov,“ povedal podľa oficiálneho serveru Svetovej atletiky Duplantis.

Sebavedomie mu nechýba

Švéd sa zapísal do histórie iba pri druhej súťaži v sezóne. V Toruni to bol jeho šiesty skok, úspech sa dostavil pri druhom ataku maxima. „Po prvom skoku som si povedal, ešte dva a dám to. Bol som si istý, že mám na to,“ dodal Švéd, ktorý napokon potreboval už iba jeden pokus.

Mohol som si robiť, čo sa mi chcelo

Duplantis v súťaži nemal konkurenciu, ďalší jeho súperi skončili už na výške 552 cm. „Vyšlo to dobre. Bol som v situácii, keď som si mohol robiť, čo sa mi chcelo a nastavovať latku vysoko. Bol to dlhý proces, ktorý viedol k tejto chvíli. Nemal som práve malý sen,“ priznal skokan, ktorý iba pred dvoma rokmi vylepšil na ME v Berlíne aj juniorský svetový rekord na 605 cm.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR