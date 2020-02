8. február 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Vlhová znovu ukázala svoju genialitu: V zjazde v nemeckom Garmichi bola medzi najlepšími!

Ide ako píla! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová predviedla v sobotňajšom zjazde Svetového pohára v nemeckom Garmisch-Partenkirchene ďalší výborný výkon.

Zdroj: TASR

Obsadila v ňom ôsme miesto, keď za najlepšou Viktoriou Rebensburgovou zaostala o 1,74 sekundy. Domáca pretekárka odsunula na druhé miesto Talianku Federicu Brignonenovú, ktorá stratila 61 stotín sekundy, tretia skončila Češka Ester Ledecká (+0,83). Rebensburgová slávila 19. víťazstvo v pretekoch SP, premiérové v kráľovskej alpskej disciplíne.

Je spokojná

Vlhová absolvovala iba svoj štvrtý zjazd vo SP, tretí v tejto sezóne. Po 6. a 11. mieste v Bansku dosiahla ďalšie cenné umiestenie v disciplíne, ktorú špeciálne netrénuje. „Som celkom spokojná. Áno, mohla som ísť ešte trochu rýchlejšie, no na začiatok je to fajn. Veľmi sa teším, že som išla úplne inak ako v tréningu, v piatok som nemala svoj deň. Dnes to bolo oveľa lepšie, bola lepšia podložka, vyliali to vodou, čo mi vyhovuje,“ povedala slovenská reprezentantka pre RTVS.

Predbehla aj favoritky

So štartovým číslom 14 vyrazila na trať Vlhová, ktorá absolvovala svoj prvý zjazd v Ga-Pa a na jednej z najexponova­nejších tratí sveta predviedla excelentný výkon. V spodnej časti od štvrtého medzičasu patrila dokonca k najlepším a zaradila sa na priebežnú šiestu pozíciu. Z ďalších pretekárok ju dokázali predbehnúť už len Ledecká a Talianka Sofia Goggiová. Vlhová zdolala celú rakúsku reprezentáciu, teda osem pretekárok veľmoci rýchlostných disciplín, z ktorých väčšina sa zjazdu venuje tréningovo v prípravom i súťažnom období. Zdolala aj ďalšie kompletné reprezentácie so silným zjazdovým zázemím na čele s USA, Kanadou či Francúzskom.

Trúfa si aj v super-G

„V technickej pasáži som bola medzi najlepšími, hovorili mi však, že hore som veľa stratila. Asi je to o tréningu, že ešte ten sklz nemám v nohách, že to neviem spojiť s rýchlosťou,“ uviedla Vlhová. V nedeľu o 9.15 h čaká zjazdárky v nemeckom stredisku super-G. „Budem sa snažiť zregenerovať a podať v nedeľu lepší výkon. V super-G mám po Bansku ešte vyššie ambície ako v zjazde. Ako v každých pretekoch pôjdem opäť na víťazstvo. Bude dôležité sa skoncentrovať, urobiť dobrú prehliadku trate, keďže pred super-G nie je tréning, ísť naplno a riskovať. Ak budem v top 10, budem spokojná,“ dodala rodáčka z Liptova.

Výsledky zjazdu SP žien v Garmisch-Partenkirchene:

1. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 1:41,94 min., 2. Federica Brignoneová (Tal.) +0,61 s, 3. Ester Ledecká (ČR) +0,83, 4. Soffia Goggiová (Tal.) +0,95, 5. Corinne Suterová (Švaj.) +0,98, 6. Ilka Štuhecová (Slovin.) +1,52, 7. Joana Hählenová (Švaj.) +1,63, 8. Petra VLHOVÁ (SR) +1,74

Celkové poradie SP (po 23 zo 40 súťaží): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1225 b., 2. Brignoneová 1035, 3. VLHOVÁ 862, 4. Marta Bassinová (Tal.) 640, 5. Rebensburgová 556, 6. C. Suterová 517

Poradie v zjazde (6 z 9): 1. C. Suterová 317 b., 2. Shiffrinová 256, 3. Ledecká 253, 4. Brignoneová 234, 5. Rebensburgová 211, 6. Elena Curtoniová (Tal.) 196, …, 21. VLHOVÁ 96

Zdroj: TASR