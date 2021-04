Zdroj: TASR/Martin Baumann Nový premiér Eduard Heger verí v stabilnú vládu, v ktorej bude súdržnosť a dôvera Nový predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) verí, že jeho vládny kabinet bude stabilný, súdržný a panovať v ňom bude vzájomná dôvera. 1. apríl 2021 Politika

1. apríl 2021 Politika Nový premiér Eduard Heger verí v stabilnú vládu, v ktorej bude súdržnosť a dôvera Nový predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) verí, že jeho vládny kabinet bude stabilný, súdržný a panovať v ňom bude vzájomná dôvera.

Vyhlásil to po tom, čo prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok vymenovala jeho vládu. Vládny kabinet má podľa nového premiéra odhodlanie a túžbu spraviť zo Slovenska krajinu, kde budú všetci radi žiť.

Silný mandát

„Táto cesta začala takto pred rokom a my sme sa odvtedy veľa naučili a aj sme sa veľa poučili z chýb,“ deklaroval Heger s tým, že očista a obnova krajiny pokračuje.

Slovensko je podľa predsedu vlády krajina, ktorá v histórii zažila, že má na to byť úspešnou. „Toto je náš cieľ. Dostali sme od občanov SR silný mandát. Máme k tomu aj silný plán, a to nielen programové vyhlásenie vlády, ale aj plán obnovy, ktorý je cestovnou mapou k tomu, aby sme zo Slovenska takúto krajinu spravili,“ skonštatoval.

Novovymenovaným ministerkám a ministrom deklaroval, že sú pre neho i pre vládu rovnako dôležití. „Verím, že naším tmelom bude naďalej zodpovednosť voči občanom SR a ich dôvera, ktorú do nás pred rokom vložili,“ vyhlásil s tým, že ľudia očakávajú od kabinetu skutky a výsledky.

Heger okrem občanov poďakoval za dôveru aj prezidentke. Vďaku vyjadril aj bývalému premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), ktorý bude v súčasnej vláde zastávať funkciu ministra financií. Taktiež hnutiu OĽANO i parlamentným poslancom koalície, ktorí svojím podpisom podporili vládu.

Čo im odkázala prezidentka?

Predloženie programového vyhlásenia vlády do parlamentu by nemala vláda považovať len za formalitu. Nové programové vyhlásenie dáva priestor vláde, aby ho prispôsobila reálnemu stavu, aký je v krajine po roku pandémie. Vládny kabinet na to vyzvala prezidentka Zuzana Čaputová po jeho vymenovaní.

Zároveň podotkla, že obrazy nezhôd z minulosti by mali byť postupne prekryté novým obrazom spolupráce, rešpektu a pokoja. Verejnosť to podľa hlavy štátu očakáva najmä od nového premiéra Eduarda Hegera (OĽANO).

Prezidentka pripomenula, že nová vláda musí do 30 dní v zmysle ústavy predstúpiť pred Národnú radu SR, predložiť jej programové vyhlásenie a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Vláda môže programovým vyhlásením reagovať na akútne sociálne, ekonomické a spoločenské problémy.

Zároveň dáva príležitosť, aby doň zahrnuli aj nové príležitosti, ktoré sa objavili vďaka plánu obnovy. „Miliardy eur, ktoré v nasledujúcich rokoch môžu prísť z Európskej únie na Slovensko, nám pomôžu nielen odstraňovať následky krízy, ale aj riešiť príčiny našej zraniteľnosti a slabej odolnosti,“ povedala Čaputová.

Poukázala tiež na ľudí, ktorí v pandémii najviac stratili a ktorí sa ocitli na prahu prežitia. Väčšiu pozornosť si podľa nej zaslúžia aj profesie ako zdravotníci, záchranári či opatrovateľky, ktoré sú často prehliadané, ale kríza ukázala, že sú kľúčové.

Zdroj: TASR