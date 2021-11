Zdroj: www.pixabay.com Nový variant koronavírusu: To, čoho je schopný, nevyzerá dobre! Česko naň už reaguje Nový variant má veľký počet mutácií – 32 –, čo podľa virológov predstavuje "vážny problém" oproti dvom mutáciám delty a trom mutáciám bety. Dnes o 13:14 Zo zahraničia

Dnes o 13:14 Zo zahraničia Nový variant koronavírusu: To, čoho je schopný, nevyzerá dobre! Česko naň už reaguje Nový variant má veľký počet mutácií – 32 –, čo podľa virológov predstavuje "vážny problém" oproti dvom mutáciám delty a trom mutáciám bety.

Do Českej republiky nebudú môcť od soboty vstúpiť občania tretích krajín, ktorí boli v posledných 14 dňoch viac ako 12 hodín v Juhoafrickej republike (JAR), Namíbii, Lesothe, vo Svazijsku, v Zimbabwe, Mozambiku alebo Zambii. Na Twitteri to v piatok oznámil dosluhujúci minister zahraničných vecí ČR Jakub Kulhánek.

B.1.1.529

Česko tak nasledovalo príklad Talianska, Nemecka či Británie, ktoré týmto spôsobom reagovali na správy o novom variante koronavírusu s veľkým počtom mutácií, ktorý detegovali v JAR. Nový variant je zatiaľ známy len pod označením B.1.1529.

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová avizovala, že EÚ navrhne pozastaviť letecké spojenia medzi JAR a celým euroblokom.

Správy o tom, že vedci študujú nový variant B.1.1.529, sa objavili vo štvrtok, keď bol v JAR zaznamenaný exponenciálny nárast počtu nakazených. Tento nový variant koronavírusu bol medzičasom zistený aj v Botswane, Hongkongu či Izraeli.

Zákaz príletov do Česka sa vzťahuje len na spomínaných osem krajín z oblasti Južnej Afriky. Občania ČR a EÚ a osoby s dlhodobým pobytom v Českej republike sa budú môcť vrátiť za dodržania prísnych epidemiologických opatrení.

Tento režim bude platiť zatiaľ do 12. decembra. Ministerstvo zahraničných vecí zároveň odporučilo občanom ČR, aby do uvedených krajín necestovali, uviedol Kulhánek.

Vážny problém

Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch uviedol, že nový variant vyzerá podľa prvých analýz ako „veľmi nebezpečný“, čo sa týka rýchlosti šírenia. Avizoval, že jeho ministerstvo ešte dnes predstaví konkrétne preventívne opatrenia.

Nový variant má veľký počet mutácií – 32 –, čo podľa virológov predstavuje „vážny problém“ oproti dvom mutáciám delty a trom mutáciám bety. Tieto genetické zmeny totiž ovplyvňujú základné charakteristiky tohto vírusu.

Rovnako ako iné vírusy aj SARS-CoV-2 neustále mutuje a mnohé nové varianty – aj tie so znepokojivými charakteristikami – často nakoniec vymiznú. V prípade nových variantov nie je hneď možné rozoznať, či budú mať vážne dôsledky pre verejné zdravie, píše agentúra AP.

Slová odborníka

Na túto tému sa vyjadril aj slovenský epidemiológ, ktorý pôsobi v Česku. Ide o Rastislava Maďara, ktorý na Twitteri zdieľal graf o tom, ako rýchlo nastúpil tento variant v JAR proti iným mutáciám koronavírusu. „To čo predvádza nový variant B 1.1.529 v JAR nevyzerá pre celý svet vôbec dobre. Rýchlosť, s akou nastúpil, výrazne prekonal aj deltu,“ píše Maďar.

Izrael žiada okamžité posúdenie

Izrael taktiež reaguje na nový, rýchlo mutujúci variant koronavírusu SARS-CoV-2, známy ako B.1.1529. Premiér Naftali Bennett okrem toho nariadil okamžité posúdenie možnosti zastavenia letov z týchto krajín do Izraela a naopak.

Cudzincom z týchto afrických krajín bude zakázaný vstup do Izraela a vracajúci sa Izraelčania budú musieť podstúpiť karanténu v hoteli, aj keď budú plne zaočkovaní, informoval v noci na piatok spravodajský portál The Times of Israel.

Britský denník The Guardian informoval, že WHO sa v piatok zíde, aby kvalifikovala nový variant SARS-CoV-2 a rozhodla, či ho bude monitorovať ako variant vyvolávajúci „záujem“ alebo „obavy“.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR/Dnes24.sk