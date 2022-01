Zdroj: TASR/Erik Máder O možnosť voliť neprídu: Nakazení voliči by mohli mať špeciálnu prenosnú volebnú schránku Rezort vnútra pracuje na návrhu zákona pre tých voličov, ktorí majú prekážku pri výkone volebného práva z dôvodov ochrany verejného zdravia. 26. január 2022 Komunálne voľby

26. január 2022 Komunálne voľby O možnosť voliť neprídu: Nakazení voliči by mohli mať špeciálnu prenosnú volebnú schránku Rezort vnútra pracuje na návrhu zákona pre tých voličov, ktorí majú prekážku pri výkone volebného práva z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Zdroj: TASR/Erik Máder

Pripravovaná volebná legislatíva by mala riešiť aj situáciu voličov nakazených novým koronavírusom. Podľa predsedu parlamentného ústavnoprávneho výboru Milana Vetráka (OĽANO) sa diskutuje o tom, aby mali nakazení voliči, ktorí sú v domácej izolácii, k dispozícii špeciálnu prenosnú volebnú schránku.

Urna pre pozitívnych na covid

Vetrák je členom pracovnej skupiny, ktorá na pôde Ministerstva vnútra (MV) SR rieši zmenu volebných zákonov. Legislatíva by mala podľa Vetráka prísť do parlamentu v polovici roka.

„Predstava ministerstva vnútra, o ktorej ešte chceme diskutovať, je taká, že by sa umožnilo použitie prenosnej volebnej urny, ktorá by slúžila len pre tieto osoby. Bola by odlišná od volebnej urny, ktorá je už dnes zavedená pre imobilných pacientov,“ priblížil Vetrák problematiku voličov nakazených novým koronavírusom.

„Skôr to bude možné asi len pre osoby, ktoré sú v domácej izolácii a nie sú napríklad v nemocniciach, kde je riziko nákazy oveľa vyššie a ľudia sú oveľa infekčnejší,“ do­dal.

Voľby a hlasovacie lístky

Rezort vnútra pracuje na návrhu zákona pre tých voličov, ktorí majú prekážku pri výkone volebného práva z dôvodov ochrany verejného zdravia. „Zákon by mal na jednej strane umožniť takýmto voličom hlasovať, na strane druhej musí byť zabezpečená aj ochrana verejného zdravia. Detaily zverejníme po vypracovaní zákona,“ uviedli z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) už priblížil, že legislatívna úprava by mala byť vypracovaná a schválená parlamentom ešte pred vyhlásením termínu volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Podoba hlasovacích lístkov pre jesenné voľby má podľa Vetráka ostať nezmenená. Chce, aby boli súčasťou novej legislatívy aj pravidlá pre odmeňovanie voličov, tiež zjednodušenie volieb zo zahraničia a pravidlá týkajúce sa referendovej kampane.

SaS uviedla, že vzhľadom na všeobecnosť a rovnosť volieb iniciatívu MV o zmene volebnej legislatívy podporuje.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR