Nezmyselná „ruská ruleta“: Ľudia nechcú vakcínu, radšej sa dajú za 40 eur nakaziť!

Zatiaľ čo vo svete narastajú počty nakazených na koronavírus, medzi niektorými neočkovanými odštartoval nebezpečný trend. V týchto dňoch ho pozorne sledujú napríklad v Taliansku a v Českej republike. Informuje o tom spravodajský server Novinky.cz.

Ako je to možné? Chcú sa dobrovoľne nakaziť covidom, a tak vyhľadávajú infekčné ochorenie prostredníctvom inzerátov. Tie zažívajú rozmach aj u našich susedov, ako na strane ponuky, tak aj dopytu.

Na inzeráty poukazujú viaceré české médiá. „Naliehavo hľadám niekoho, kto má v súčasnej chvíli doma covid pozitívne dieťa. Ponúkam 1000 Kč za prenos na moju osobu. Peniaze vyplatím ihneď po potvrdení nákazy PCR testom. Jednoducho to chce raz za šesť mesiacov prečkať 10 dní samoliečby,“ opisuje spravodajský server.

Takýchto inzerátov by sme našli viac. „Nemáte doma niekoho, kto je pozitívny? Urobila by som mu rada čaj, pobozkala ho na čelo a popriala mu skoré uzdravenie. Potrebovala by som ten papier o prekonaní. Štrnásť dní dovolenka a potom šesť mesiacov pokoj a pustia ma všade,“ stojí v ďalšom inzeráte.