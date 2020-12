5. december 2020 Správy Zo Slovenska O pilotné testovanie školy zatiaľ veľký záujem nemajú: Ostanú na dištančnej výučbe

Niektoré školy sa počas víkendu (5. - 6. 12.) zapoja do pilotného testovania žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov.

Zdroj: TASR/František Iván

Ak chcú druhé stupne škôl a stredné školy v pondelok otvoriť svoje brány, žiaci aj pedagógovia sa musia preukázať negatívnym testom na COVID-19. Ako píše „Denník N“:" Denník":https://dennikn.sk/…organizovat/?… do pilotného testovania v školách sa zapojilo len niekoľko škôl, úrad vlády však stále nezverejnil ich zoznam. Ministerstvo školstva tvrdí, že zoznam nemá a pilotné testovanie je v kompetencii úradu vlády.

Náročné

„Rozhodnutie otvoriť je na vedení školy a zriaďovateľovi. Ak prebehne testovanie zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu každého žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti, môže škola prejsť na prezenčnú výučbu,“ pripomenul šéf rezortu školstva Branislav Gröhling. Poukázal na to, že sa dlhodobo snažia nájsť dohodu, za akých podmienok by sa mohli otvoriť školy. „Je to náročná úloha,“ poznamenal minister.

Gröhling informoval, že vyšla vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR a uznesenie vlády, ktoré určujú, za akých podmienok bude môcť byť škola otvorená. „Pre ostatných v priebehu budúceho týždňa zverejníme manuály a ďalšie podmienky,“ uviedol.

Rokovanie so ZMOS-om

Ako dodal, logistiku aj finančné záležitosti budú v najbližších dňoch preberať so zriaďovateľmi.

„Od pondelka (7. 12.) v tejto veci nadviažeme na rokovania so Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska, SK8, zriaďovateľmi aj asociáciami, aby sme si prešli nové podmienky z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a uznesenia vlády, a aby sme od nového roku vedeli nastaviť pravidlá,“ doplnil.

Všetky potrebné informácie by mali mať zriaďovatelia a školy k dispozícii do Vianoc. Minister chce, aby bola dohodnutá logistika aj personál, aby najneskôr od januára mohli školy čo najjednoduchšie otvoriť.

foto je ilustračné

PILOT Dlhodobo sa snažíme nájsť dohodu tom, za akých podmienok by sa mohli otvoriť školy. Je to náročná... Posted by Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny on Saturday, December 5, 2020

Zdroj: TASR