27. október 2021 han Politika Občiansky tribunál si ODCHYTIL poslancov: Jednému sa ušiel KOPANEC a pľuvance, VIDEO Priamo pred budovou Národnej rady SR sa dostal do debaty s členmi Občianskeho tribunálu poslanec Miroslav Žiak (SaS). Na konci rozhovoru sa stalo niečo, čo by ste nečakali.

O tom, čo je to za zoskupenie ľudí, ktorí si hovoria Občiansky tribunál, dajú najlepšiu odpoveď videá, ktoré sa šíria po internete. Známi sú však z rôznych protestov proti vláde, opatreniam a najnovšie proti pandémii koronavírusu. Naposledy sa vybrali pred parlament do Bratislavy.

Názory na jednotlivcov zoskupenia nech si urobí každý sám. I keď je sloboda prejavu a každý si môže robiť „čo chce“, malo by to mať aspoň aké-také pravidlá slušnosti.

Čo je ale ďaleko za hranicou slušného občianskeho vyjadrenia názoru je video, ktoré zdieľala na sociálnej sieti stránka s názvom Prezident. Členovia spomínaného zoskupenia zastavovali poslancov a prihovárali sa im.

Zostal najdlhšie

Keď sa pri nich ocitol poslanec Miroslav Žiak, rozprúdila sa divoká diskusia. Práve Žiak mal s nimi trpezlivosť aj pred niekoľkými týždňami, keď sa im snažil vysvetliť pandemickú situáciu a ako funguje očkovanie.

Teraz to však malo drsnejší priebeh. „Máme tú zábavu ľudia. Dostavte sa na komédiu, takúto zábavu sme nečakali. Už je hotový, dochádza mu jeho "mariška“. Bezdôvodne sa smeje. Im je tak dobre a vy skapínate a nebudete mať na elektrinu," hovorila pani, čo video nahrávala. To sa tiež objavilo na Facebooku, kam ho zavesila skupina s názvom Naskoč s nami.

Poslanec Žiak mal pred objektívom Občianskeho tribunálu výdrž, ale vypočul si aj také oslovenia ako psychopat či „našňupaný“ magor.

„Toto je čistá psychiatria…“ smial sa Žiak, ktorého chceli členovia hodiť do Dunaja. Neskôr sa sám do diskusie pod videom zapojil a na adresu kopajúcej napísal „Fight for her life!“ (Bojujte o jej život!)

Vo videu ľudia vyzývali, aby ho niekto nakopal „do zadku“ a napľul mu do tváre. „Majka, neboj sa. On provokuje,“ vyzval jeden z členov skupinky, ktorú na sociálnych sieťach mnohí označujú aj za spolok konšpirátorov. Následne pani v zeleno-modrej vetrovke poslanca kopla aj opľula.

FOTO: Reprofoto Facebook/Prezident

