Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Budú mať ZAOČKOVANÍ a tí, čo prekonali covid, viac SLOBODY? Sulíkovci idú za to bojovať! Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej lídrom je Richard Sulík, plánuje urobiť všetko preto, aby mali zaočkovaní ľudia väčšie výhody. Hlavne tí, ktorých okresy sú v čiernej farbe. 27. október 2021 han Politika

27. október 2021 han Politika Budú mať ZAOČKOVANÍ a tí, čo prekonali covid, viac SLOBODY? Sulíkovci idú za to bojovať! Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej lídrom je Richard Sulík, plánuje urobiť všetko preto, aby mali zaočkovaní ľudia väčšie výhody. Hlavne tí, ktorých okresy sú v čiernej farbe.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Na tlačovej konferencii SaS sa zúčastnila okrem Sulíka aj predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková.

Tá dodala, že situácia síce nie je ideálna, no pri očkovaných, ľuďoch po prekonaní ochorenia COVID-19 či pri testovaných, je nižšie epidemiologické riziko.

Návrhy SaS

SaS navrhuje zmeny v COVID automate, v ktorom bude od budúceho týždňa až 24 okresov v čiernej farbe. Rovnako navrhujú, aby sa umožnil vstup zaočkovaným zákazníkom do prevádzky, ktorej majiteľ je rovnako zaočkovaný. A to aj v čiernych okresoch.

Liberáli požadujú, aby boli ľudia po prekonaní ochorenia COVID-19 vnímaní na rovnakej úrovni ako zaočkovaní, aby požívali rovnaké slobody, pretože majú protilátky a teda predstavujú rovnako nižšie epidemiologické riziko.

„Myslíme si, že nie je správne, že aj v čiernych okresoch len tak zavrieme podniky. Malo by sa zohľadniť to, či je niekto zaočkovaný,“ vyhlásil na úvod tlačovky Richard Sulík.

„Nie je naším cieľom deliť ľudí alebo nebodaj niekoho trestať. To v žiadnom prípade. Žiadame čo najväčšiu slobodu pre ľudí na základe dokázateľne nižšieho epidemiologického rizika,“ uviedla Bittó Cigániková na tlačovej konferencii s tým, že ak sa budeme všetci správať zodpovedne, budeme pri nižšom riziku maximálne slobodní, a to aj v čiernych okresoch.

Už to konzultovali

Cigániková tvrdí, že o návrhoch diskutovala s odborníkmi a je zhoda na potrebe zmien. Hovorí, že je to najmä otázka nastavenia procesov, napríklad pri kontrole zaočkovanosti v prevádzkach, aby to nebolo komplikované. Sulík rovnako uviedol, že návrhy konzultovali aj s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR a hovorili o nich aj na koaličnej rade. Nemá pocit, že by v koalícii bol voči tomu veľký odpor, no diskusia podľa jeho slov pokračuje.

„Ak je niekto zaočkovaný, tak má mať slobodu,“ poznamenal s tým, že riziko smrti či hospitalizácie je pri očkovaných ľuďoch výrazne nižšie.

Hlavné body

Sulík ešte uviedol tri hlavné body, od ktorých sa chcú pri „bitke“ za väčšiu slobodu odraziť.

ak je majiteľ reštaurácie aj s personálom zaočkovaní, bude môcť mať v čiernych okresoch prevádzku otvoriť pre očkovaných

to, aby mali rovnaké slobody aj tí, čo už prekonali Covid-19, pretože majú v sebe protilátky a z epidemiologického hľadiska by tak využívali rovnaké slobody ako tí, čo sú zaočkovaní

všade tam, kde to je možné, nech sa využívajú žolíci. Ako príklad uviedli Bratislavu

A čo lotéria?

„Bolo načase, že to už konečne skončí,“ vyhlásil Sulík na otázku novinárov ku štátnej lotérii, do ktorej „nalialo“ ministerstvo financií takmer 21 miliónov eur. „Nemyslíme si, že je správne, aby sa platilo za akúsi sprostredkovaciu províziu pri očkovaní,“ dodal.

„Chceme, aby ľudia vnímali očkovanie ako vstupenku na slobodu a to, že si žijem normálne. Tak ako keby korona ani nebola,“ poznamenal líder SaS.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Mali by mať zaočkovaní a ľudia po prekonaní covidu výhody?



Áno 63.4% Je mi to jedno 5.8% Nie 30.9%

Zdroj: Dnes24/TASR