23. september 2023 Jakub Forgács Rôzne OBETAVÁ pomoc študentky Natálie: Prázdniny aj voľný čas venuje deťom a HENDIKEPOVANÝM V rozhovore s Natáliou Kockovou sa dočítate nielen to, ako sa dostala k práci s hendikepovanými deťmi či ako im rozžiarila deň s obyčajnou starou stoličkou.

Bystričanka Natália Kocková (16) je na prvý pohľad bežným dievčaťom. Druháčka na Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej EBG Brezno však svoj voľný čas venuje šľachetnej činnosti. Pomáha deťom s hendikepom.

V rozhovore s Natáliou Kockovou sa dočítate aj to:.

ako sa dostala k práci s hendikepovanými deťmi

kde všade pomáhala počas leta

vďaka čomu si užila „dobrovoľnícke“ prázdniny

akú milú príhodu zažila s obyčajnou starou stoličkou

Keď dieťa pomáha

Svoju túžbu pomáhať druhým odhalila Natália už v detstve. „Už odmalička, keď som stretla nejaké hendikepované dieťatko, rada som sa s ním hrala a pomáhala mu. Či už napríklad niekde v herni, v meste, v parku… Stále ma tieto deti nejako ťahali a rada som bola v ich prítomnosti,“ začala svoje rozprávanie pre spravodajský portál Dnes24.sk.

Keď mala 15, rozhodla sa podľa vlastných slov týmto deťom venovať viac, a tak začala hľadať na internete nejakú organizáciu, ktorá sa podobnej činnosti venuje. „Zaujala ma Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) Banská Bystrica. Oslovila som preto jej predsedníčku, ktorá na mňa hneď reagovala a zavolala ma medzi tieto detičky na skúšku. Za túto možnosť jej veľmi pekne ďakujem,“ pokračovala Natália.

Do organizácie SPOSA tak začala chodiť každý týždeň vo štvrtok do klubovne približne na päť hodín. „Rodič prinesie dieťa, aby si trochu oddýchol. My s nimi píšeme domáce úlohy, vytvárame rôzne tvorivé obrázky, na ktoré sa niekedy pripravujem už doma s tým, že si vymyslím, čo budem s nimi vytvárať. Niečo si napríklad predkreslím, urobím šablónu, alebo im to vystrihnem a oni to nalepia, dokreslia. Práca s nimi musí byť bezpečná, treba na ne dozerať, aby si nejak neublížili. Potom sa s nimi hráme, chodíme do parku na prechádzky,“ vymenovala aktivity.

Leto venované druhým

Mnohé deti leto trávili s kamarátmi či v táboroch, kde sa bavili s rovesníkmi. Natália tam však išla s iným cieľom. Pomáhala napríklad hendikepovaným deťom v tábore PONS (Pomoc osobám neschopným samostatnosti). „Bola som s nimi týždeň ako dobrovoľníčka. S týmito deťmi sme chodili po rôznych výletoch, ako napríklad do Kremnice, Kováčovej, Tyhányiovského kaštieľa v Banskej Bystrici a pod.,“ vymenovala mladá dobrovoľníčka.

„Jedna dobrovoľníčka mala na starosti jednu osobu, o ktorú sa celý deň starala,“ vysvetlila.

S organizáciou SPOSA som bola aj na Beckovom hrade na prvom ročníku výstavy Bez rozdielov. „S touto organizáciou som bola aj na splave rieky Hron či behu Inklúzia v pohybe pre podporu detí zo Špeciálnych olympiád a iných športovcov so znevýhodnením v Žiline,“ pokračovala študentka v rozprávaní.

„Kedysi som chodila do plaveckého klubu a keďže som neskôr zistila, že klub robí aj detské tábory, tak ma tam rodičia zapísali. Vtedy ako dieťa. Veľmi sa mi tam páčilo a tak som oslovila toto leto vedúcu, či by som im nemohla ísť vypomôcť.“ spomenula ďalej Natália, ktorá sa tak v 16 rokoch stala pomocnou vedúcou. Keďže Natália je aj animátorkou, pomáhala aj pri deťoch v hoteli v Závadke nad Hronom.

