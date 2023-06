Zdroj: TASR/Milan Kapusta Obľúbená ATRAKCIA je späť: Na hladinu Štrbského plesa spustili člny, potešia aj NOVINKY Starosta Štrby Michal Sýkora dodal, že na novú letnú sezónu sú pripravení a verí, že jej priebeh nič nenaruší. 10. jún 2023 Správy Regióny

Na Štrbskom Plese opäť spustili na hladinu jazera po zimnej prestávke člnky, Tatranci tak symbolicky odštartovali novú letnú turistickú sezónu. Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Lucia Blašková uviedla, že v spolupráci so samosprávami, podnikateľmi a ďalšími partnermi pripravili pre návštevníkov množstvo kultúrnych i športových podujatí.

Novinky sezóny

„Chýbať nebude Rezbárske sympózium, Benátska noc a tradičné športové aktivity, ktoré prebiehajú počas celej sezóny. Okrem toho chystáme aj Popradské a Tatranské kultúrne leto,“ uviedla pre TASR Blašková. Jednou z noviniek je podľa nej podujatie Tatry Art. Ide o umelecké worskhopy pre domácich i turistov, ktoré sa budú konať v jednotlivých častiach regiónu. Zároveň rozšíria aktivity v rámci podujatí „Tatry ako liek“, kde sa snažia propagovať zdravý životný štýl na horskom vzduchu.

„Ideme do sezóny s takou opatrnosťou, ale vyzerá to, že sa kopíruje minulý rok, kedy na začiatku leta Slováci cestujú k moru a v druhej časti vyhľadávajú domáce destinácie. Už od zimnej sezóny však kontinuálne pociťujeme návrat turistov zo zahraničia,“ dodala Blašková.

Problematické parkovanie

Starosta Štrby Michal Sýkora dodal, že na novú letnú sezónu sú pripravení a verí, že jej priebeh nič nenaruší. „Stále ešte vylepšujeme niektoré vecí, jedným z problémov, ktoré máme dlhodobo, je parkovanie,“ skonštatoval. V tejto súvislosti vyzval návštevníkov, aby pokiaľ je to možné, autá nechali na podhorí a do hôr sa radšej odviezli na Tatranskej elektrickej železnici, autobusom či na zubačke. Situáciu v doprave v regióne počas leta skomplikuje aj rozsiahla obnova Cesty slobody.

Člnkovanie na Štrbskom plese patrí k najvyhľadáva­nejším atrakciám v regióne, tento rok ich spustili na hladinu jazera už po 17. krát. Návštevníci majú k dispozícii 22 člnkov, aj jeden svadobný. „Počas sezóny dokážeme vyplaviť približne 6-tisíc člnov s 17-tisíc až 20-tisíc pasažiermi. Člnkujeme minimálne do konca septembra, v prípade vhodných poveternostných podmienok aj v októbri,“ uviedol manažér strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.

Pozor na uzáveru

Vo Vysokých Tatrách v súčasnosti stále platí sezónna uzávera na vybraných turistických chodníkoch, tá sa končí 15. júna. Otvorené tak budú všetky trasy vrátane vysokohorských sediel a vrcholov. Riaditeľ Horskej záchrannej služby Marek Biskupič upozornil, že na trasách vo výške od 1 700 metrov treba ešte stále rátať so snehom. „Je potrebné sa na to pripraviť, mať so sebou potrebnú výstroj, čakan, mačky aj paličky a teplejší odev. Nie je predpoklad, že sa ten sneh tak skoro roztopí, dokonca sú predpovede, že ho ešte cez víkend vo vyšších polohách pribudne,“ zdôraznil Biskupič.

