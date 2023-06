VIDEO odchytu žraloka ZABIJAKA v Hurghade: Čo je za jeho abnormálnym správaním?

Ruský občan zahynul blízko hotelovej pláže pri útoku žraloka v egyptskom letovisku Hurgada na pobreží Červeného mora. Vo štvrtok to oznámil ruský generálny konzulát v Hurgade, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry DPA. Predátor ďalších turistov zranil.

Obeťou je podľa ruských médií muž narodený v roku 1999. Nebol to turista; muž mal žiť v Egypte dlhodobo.

Konzulát v stanovisku na platforme Telegram vyzval ruských turistov, aby boli v mori ostražití a prísne dodržiavali všetky usmernenia miestnych úradov.

Česi ani Slováci by medzi zranenými osobami nemali byť.

Žralok sa na pláži hotela Dream Beach objavil popoludní, na plavca zaútočil iba 10 až 15 metrov od brehu. Na hrozivom videu je vidieť, ako sa napadnutý muž striedavo potápa pod vodu, vynára a zaháňa sa rukami. Po chvíli sa more okolo neho farbí do ružovej. V jednej chvíli je vidieť, ako plavec zmizne úplne pod vodou. Podľa svedkov útočil žralok tigrí.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Krvavý MASAKER v Hurghade: Muža kúsok od pláže roztrhal žralok, ďalší je zranený

Egyptské ministerstvo životného prostredia uviedlo, že v oblasti nešťastia bude od piatka platiť dvojdňový zákaz plávania, šnorchlovania a vodných športov.

Pobrežie Červeného mora je obľúbenou turistickou destináciou. Žraloky sa tam vyskytujú bežne, ale iba zriedka napádajú ľudí. Vlani v júli pri Hurgade zomreli po útoku žraloka dve ženy. V roku 2018 sa obeťou žraloka stal český turista, v roku 2015 bol obeťou turista z Nemecka.

V roku 2010 sa počas piatich dní odohralo päť útokov, ktoré si vyžiadali život nemeckého občana a zranili sa pri nich štyria zahraniční turisti.

#Hurghada #egypt #SharkAttack

The shark has been caught pic.twitter.com/PZvEJMXOn1