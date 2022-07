Obrovský požiar v obľúbenej destinácii v Chorvátsku: Tisíce ľudí ostali bez elektriny

V Chorvátsku v sobotu 9. júla vypukol obrovský požiar pri známom prístave Pula na západe krajiny a na juhu polostrova Istria. Informoval o tom aj portál iMeteo.sk.

Hasičom sťažoval prácu silný vietor. Požiar sa navyše rýchlo šíril kvôli pretrvávajúce­mu suchu.

„Požiar vypukol na trafostanici, čoho dôsledkom bol aj výpadok elektriny pre tisíce ľudí vo väčšej časti mesta,“ uvádza iMeteo.sk.

Dočasne museli uzavrieť aj niekoľko ciest vedúcich do mesta. Oheň sa podľa portálu rozšíril aj do obytnej časti mesta. Zhorelo viacero áut. Plamene poškodili aj niekoľko domov.

„Podľa údajov od meteorológov v meste Pula spadlo za celý tento rok len 106,7 mm zrážok. To je extrémne malé množstvo. Bežne takéto množstvo zrážok spadne za 2 mesiace,“ konštatuje iMeteo.sk.

Ďalšie predpovede podľa portálu hovoria len o narastajúcom suchu, slabých zrážkach a vysokých teplotách. Hrozia preto ďalšie nebezpečné požiare, ktoré sa môžu vytvoriť hocikedy a páchať škody.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Strong wind works against the firefighters. Civilians reportedly help too. Firefighting aircrafts are circling and dropping water mostly above the near by houses. #Pula #fire #pozar #Istra pic.twitter.com/ZbNSyOTlcN