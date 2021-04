Zdroj: TASR Obyvatelia osady v Žehre jednohlasne: Očkovať sa nedáme! Pred rokom boli v karanténe strážení vojakmi, dnes o očkovanie nemajú záujem. Obyvatelia Žehry idú svojou cestou. 26. apríl 2021 Regióny

26. apríl 2021 Regióny Obyvatelia osady v Žehre jednohlasne: Očkovať sa nedáme! Pred rokom boli v karanténe strážení vojakmi, dnes o očkovanie nemajú záujem. Obyvatelia Žehry idú svojou cestou.

Približne pred rokom boli obyvatelia Žehry v nútenej karanténe. Na začiatku pandémie sa zo zahraničia začali sťahovať obyvatelia osád, ktorí so sebou privliekli aj COVID-19. Osadu strážili stovky vojakov. Okrem Žehry boli v podobnej situácii aj osady v Krompachoch a v Bystranoch. Uzavretých tak bolo okolo 6000 ľudí.

Karanténa sa predlžovala na desiatky dní, na mieste bol vtedy aj minister obrany Jaroslav Naď.

Rómovia neveria očkovaniu

Rok sa stretol s rokom a obyvatelia osady akoby zabudli na nebezpečný vírus, ktorý im vtedy natoľko skomplikoval život. „Podľa informácií od terénnych sociálnych pracovníkov záujem o očkovanie tu nie je. Dá sa povedať, že Rómom chýbajú informácie o očkovaní. Všetkého nového sa boja,“ uviedol pre televíziu Markíza Miloš Pacovský, prednosta v Žehre.

„Je ťažké si predstaviť, že starší Rómovia z osady sa dokážu online zaregistrovať a následne cestovať desiatky či stovky kilometrov do najbližšieho vakcinačného centra,“ dodáva k téme pre spomenutú televíziu europoslanec Peter Pollák (OĽaNO) s tým, že by prijal vakcinačné štáby priamo v osadách. Podľa neho by nemala chýbať ani osveta.

Žehra nie je sama

V obdobnej situácii sú aj obyvatelia Hornádskej ulice v Krompachoch. Táto časť mesta bola takisto pred rokom uzavretá v karanténe. „Podľa primátorky Krompách však nemá ani majoritné obyvateľstvo veľký záujem o očkovanie. Najmä u seniorov je problémom aj cesta do očkovacieho strediska. Do toho najbližšieho v Spišskej Novej Vsi je to totiž 28 kilometrov, do Prešova 43 kilometrov a do Košíc dokonca 50 kilometrov,“ uvádza k téme televízia TA3.

Kollár dvíha varovný prst

K téme sa prostredníctvom sociálnej siete vyjadruje aj známy matematik Richard Kollár, ktorý sa okrem iného preslávil hodnotením slovenských covid štatistík, keď ich označil za dátové peklo.

„Hlavne potrebujeme čo najskôr navýšiť kapacitu očkovania výjazdovými tímami, budeme ich potrebovať už zakrátko. Vakcíny však v mnohých prípadoch musia prísť za ľuďmi, potrebujeme do toho zapojiť obvodných lekárov, a potrebujeme ľudí presviedčať masívnymi kampaňami zameranými na rôzne cieľové skupiny v médiách, ale aj čo najviac aj osobne,“ hovorí.

Reakcia ministerstva

Redakcia Dnes24 preto oslovila Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, či sa v národnej stratégii očkovania počíta aj s vytvorením očkovacích tímov, pre osady s marginalizovanými skupinami obyvateľstva, prípadne či uvažujú aspoň s osvetou.

Žiaľ, do termínu uzávierky sa ministerstvo k danej téme nevyjadrilo.

Zdroj: Dnes24.sk