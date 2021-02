16. február 2021 Správy Matematik šokuje: Sme v dátovom PEKLE, nevieme prečo majú niektoré okresy farbu akú majú

Podľa matematika Richarda Kollára chýbajú na Slovensku kľúčové dáta o pandémii. Mnohé údaje podľa jeho slov navyše nesedia.

Matematik Richard Kollár upozornil na utorkovej tlačovej konferencii na chýbajúce dáta a nepresnosť čísel. Na často kladenú otázku, ako na tom sme v rámci pandémie odpovedal: „nevieme“.

„Netušíme koľko ľudí prichádza do nemocníc ako noví pacienti a netušíme koľko ich odchádza. Nevieme posúdiť čo spôsobuje nárast počtu hospitalizácií. Nevieme to ani o umelých pľúcnych ventiláciách, pretože ani tam tie čísla nesedia,“ vyhlásil v utorok matematik Richard Kollár na tlačovej konferencii.

Známy podľa neho nie je ani vek hospitalizovaných či počet prekladaných pacientov z covidových na iné oddelenia. „Netušíme ako je to s hospitalizáciami, ako spočítať reprodukčné číslo, nevieme prečo majú niektoré okresy farbu ako majú, sme v dátovom pekle,“ vymenúva matematik Richard Kollár.

Richard Kollár ďalej poznamenal, že na základe dostupných dát sa na Slovensku zvýšila mobilita obyvateľov. Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej za tým môže byť aj psychologický efekt hromadného testovania antigénovými testami.

A čo skríning?

Odborníci ani prezidentka však nie sú proti antigénovému testovaniu. Zvážiť by sa však mala forma. „Dobrá dostupnosť antigénového testovania, pre tých ktorí sa potrebujú testovať je kľúčovým aspektom boja proti pandémii. Potrebujeme tú dostupnosť zvyšovať, ale nie je potrebné asi nútiť všetkých,“ myslí si matematik Richard Kollár.

Odborníci sa tiež zhodujú na tom, že by sa mal aktualizovať COVID automat a dostupnejšie by malo byť aj PCR testovanie. Zlepšiť by sa mali aj kontroly opatrení na hraniciach či dodržiavanie karantény.

