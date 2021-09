Zdroj: www.rtvs.sk Očkovacia lotéria má ďalšiu HVIEZDU: Edo maľoval, nevedel heslo a prišiel o sto tisíc! Štvrtá časť televíznej šou Byť zdravý, ktorý vysiela RTVS, aj tento týždeň trhala rekordy sledovanosti. A nielen to, o dramatické chvíle sa postaral vyžrebovaný Eduard z Batizoviec. 6. september 2021 han Magazín

Každá nedeľa večer patrí už štvrtý týždeň očkovacej lotérii, do ktorej je zapojených viac ako milión Slovákov. Bodaj by nie, keď sú v hre státisícové čiastky. Tak tomu bolo aj vo štvrtom pokračovaní, ktoré podľa webu RTVS dosiahlo najvyššiu sledovanosť.

Priebeh šou

Ako už býva zvykom v úvode priameho prenosu, moderátori Vera Wisterová a Marcel Forgáč informujú divákov o tom ako to vyzerá na Slovensku s očkovaním. Potom sa k slovu dostane žrebovanie z osudia. Šťastnému výhercovi sa potom dvojica moderátorov snaží dovolať v časovom limite 20 sekúnd. Následne má vyžrebovaný súťažiaci do rovnakého časového limitu povedať správne heslo. Keď sa tak stane, 100-tisíc je jeho!

Nevedel heslo

Horšie je, keď heslo nevie alebo reláciu nepozerá. To sa stalo aj teraz, piatemu a poslednému výhercovi, ktorým bol Eduard z Batizoviec. Ten na otázku Very, čo práve robí, všetkých šokoval: „Maľujem byt. Prišlo mi to v nedeľu večer ako dobrý nápad.“ Lenže, keď ho moderátori požiadali o vyslovenie hesla, pokojne povedal: „Žiaľ, nepoviem vám ho.“

Vera s Marcelom ho hneď vyzvali, aby to aspoň vyskúšal. Mimochodom, heslo bolo: prevencia. Súťažiaci Edo naďalej tichým hlasom povedal, že heslo nevie. Prišiel tak o rozprávkovú výhru, z čoho zostali diváci zaskočení. Obyvateľa obce Batizovce to však nerozhodilo. „Nebola to ani moja priorita a doprajem to ďalšiemu,“ dodal Edo.

Pán Eduard však získal aspoň čiastku 1 000 eur a „jeho“ sto tisíc sa presúva do ďalšieho týždňa. V piatej časti očkovacej lotérie tak bude prvý vyžrebovaný hrať o 200-tisíc!

