TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Kto si môže zobrať úver, ale musí si dať pozor na NEVERU? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 6. septembra do 12. septembra?

6. september 2021

Baran

V tomto týždni sa vám pracovne konečne po dlhšom čase darí byť úspešní vo všetkom čo robíte. Prichádzajú k vám priaznivé zmeny, očakávajte nové pracovné ponuky. Obzvlášť vy, čo podnikáte, môžete očakávať veľmi dobré finančné zisky. Všetci zamestnaní, pozor na nedorozumenia s vašimi nadriadenými. V súkromí je pred vami krásnych celých sedem dní naplnených láskou či už ste v stálych, alebo len v začínajúcich vzťahoch.

Býk

Na vašom pracovisku sa počas týchto dní dejú nie príliš príjemné zmeny, ale vás sa to nebude nijako dotýkať. Cítite sa v pohode a plní energie, čo vám pomáha pokračovať vo výborných pracovných výkonoch, ktoré zavŕšite aj rovnakými výsledkami. V partnerskom spolužití to budete mať v tomto týždni ako na hojdačke. V pondelok hádky, v piatok veľa lásky a v nedeľu opäť hádky. Snažte sa im predísť.

Blíženci

Na to, aby ste v priebehu týchto dní mohli vôbec pracovať v pokoji a pokračovať vo vašej kariére, budete musieť vynaložiť hlavne veľa psychických síl. Vaši spolupracovníci vám môžu zámerne robiť naprieky. Snažte sa byť preto v pohode. Vo vašom osobnom živote bude v tomto týždni vaša charizma veľmi silná. Preto tí, čo sú „single“, sa môžu tešiť na veľa vzrušujúcej zábavy a vy, čo ste v stálych vzťahoch, na novú iskru.

Rak

Od pondelka do stredy sa vám v zamestnaní bude dariť mimoriadne dobre, preto sa snažte stihnúť všetko čo máte naplánované zo strany vašich nadriadených. Pozor, vo štvrtok a v piatok sa karta obráti a vy budete musieť riešiť len samé problémy a prekážky. Vaše partnerské spolužitie bude už v pondelok preverené, či a aké je silné. Čakajte nedorozumenia a silné hádky, ale už v piatok a po celý víkend sa to všetko medzi vami krásne urovná.

Lev

V zamestnaní by ste mali byť počas týchto dní opatrní v tom, čo komu poviete. Máte totiž okolo seba dosť neprajníkov, ktorí len čakajú na niečo, čím by vám mohli uškodiť u vašich nadriadených. Nedajte sa tým znechutiť ani odradiť! V súkromí máte pred sebou príjemné dni, dokonca v utorok a v stredu budú „okorenené“ romantikou, ale je možné, že si to nebudete vedieť užiť, pretože máte plnú hlavu nepríjemností z práce.

Panna

Máte pred sebou pracovne náročné dni, ktoré vás budú stáť veľa psychických síl. To preto, aby ste dokázali zvládať všetky vaše povinnosti a aby ste mohli aj naďalej úspešne pokračovať v kariére. Príčinou sú kolegovia, ktorí vám zámerne robia naprieky. Súkromne sa budete tešiť z veľkého záujmu opačného pohlavia, pretože okolo seba šírite silnú charizmu. Je len na vás, ako to využijete. Očakávajte nové pracovné ponuky. Zvlášť vy, čo podnikáte, môžete očakávať finančné zisky. V súkromí je pred vami krásnych celých sedem dní naplnených láskou.

Váhy

Zmeny, ktoré sa vo vašom zamestnaní dejú, nie sú pre vás moc príjemné, ale, našťastie, máte v sebe veľa pozitívnej energie a chuť do práce. No a to vám pomáha pokračovať v dobrých výkonoch, ktoré ukončíte dobrými výsledkami. V citovej oblasti sa budete cítiť ako na húsenkovej dráhe. V pondelok hádky, v piatok plno citov a lásky, v nedeľu opäť nepríjemné výmeny názorov.

Škorpión

Aj v priebehu týchto dní sa vám opäť darí pracovne, v kariére i podnikaní. Môžete uzatvárať zmluvy, zobrať si úver, zmeniť alebo len začať hľadať nové, lepšie pracovné miesto. V osobnom živote z vás vyžaruje niečo veľmi príjemné, čo neunikne pozornosti vášmu okoliu. Preto pozor hlavne tí, čo ste vo vzťahoch, pretože neodoláte flirtom, ktoré by mohli skončiť aj neverou. No a tá by ale bola odhalená!

Strelec

Je pred vami pokojný pracovný týždeň. Budete si môcť dovoliť poľaviť v nasadení, ale mali by ste to využiť na niečo, v čom by ste sa mohli zdokonaliť. Skúste však ponúknuť pomoc niektorému z kolegov. V osobnom živote vám bude počas stredy vesmír naklonený vo všetkom čo sa týka lásky. Využite to! V piatok pozor na hádky a víkend prežijete v príjemnej atmosfére.

Kozorožec

Bohužiaľ, tento pracovný týždeň bude pre vás nepríjemný. Trápite sa s každou úlohou, ktorú máte spraviť. Ste z toho unavení a znechutení, k tomu všetkému sa nebudete ani zdravotne cítiť dobre. Vydržte, nič iné vám aj tak neostáva. Doma však máte všetko v poriadku a vaši najbližší sa vás snažia povzbudzovať a podporovať vo všetkom. Žiaľ, vy to nevnímate.

Vodnár

Počas týchto dní ste plní energie a elánu. Baví vás práca, robí vám radosť, čo sa aj odzrkadľuje pozitívne na vašich dobrých výsledkoch. V tom najdôležitejšom bode, finančnom ohodnotení, to ešte necítite. Obrňte sa trpezlivosťou, aj to príde. V súkromnom živote sa v tomto týždni necítite príjemne. Musíte čeliť hádkam a sporom s partnermi, a to vás veľmi trápi.

Ryby

Vo vašom zamestnaní sa v tomto týždni trápite a vás to už prestáva baviť. Najhoršie na tom je, že teraz nie je pre vás vhodný čas na zmenu zamestnania, ani na začatie podnikania. Trpezlivosť, veď po každej búrke sa vyjasní. V súkromí sa do stredy nedeje nič mimoriadne, ale štvrtok a piatok bude pre vás šteklivý – láska, flirty, zálety.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

