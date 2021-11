Očkovacia lotéria v ČÍSLACH: Viac ako 100-tisíc Slovákov si odnieslo niektorú z VÝHIER! FOTO

Mohlo by vás zaujímať

Relácia, ktorú promptne zaradila verejnoprávna televízia do svojho programu, mala veľký divácky úspech. Program z dielne Ministerstva financií SR na zvýšenie očkovania proti COVID-19, sledovalo každý týždeň takmer milión divákov.

Z lotérie sa okamžite stala šou, ktorú moderovala dvojica Vera Wisterová – Marcel Forgáč. Najprv sa priame prenosy vysielali v nedeľu večer, ale pred koncom sa vedenie RTVS rozhodlo šou presunúť na sobotu. Dôvodom bola iná zábavná šou o pečení, ktorá mala nedeľný čas rezervovaný už dlho predtým, ako očkovacia lotéria vznikla.

Relácia sa nestretávala len s úspechom, ale najmä s kritikou. Môžu za to rôzne situácie, o ktorých však teraz písať nechceme. Tentoraz sme sa zamerali na údaje a čísla, ktoré sa podpísali pod štátnu prémiu.

„Kedykoľvek bez problémov by som bol za to, aby to pokračovalo ďalej,“ nechal sa počuť "otec“ lotérie a minister financií Igor Matovič (OĽANO).